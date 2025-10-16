Il commercio illecito di animali e la necessità di una tutela reale del loro benessere

Il commercio illegale di animali è uno dei traffici più redditizi al mondo, subito dopo droga, armi e esseri umani. Un mercato oscuro che ogni anno muove miliardi di euro e che contribuisce in modo devastante alla perdita di biodiversità, alla diffusione di malattie e a un’enorme sofferenza animale. Dietro i numeri si nascondono cuccioli strappati alle madri, specie rare sottratte al loro habitat naturale e animali ridotti a merci per soddisfare mode, collezionismo o falsi ideali di compagnia.

Cani e gatti allevati illegalmente vengono venduti online o trasportati oltre confine in condizioni disumane, spesso con documenti falsi o privi di vaccinazioni, alimentando un circuito di crudeltà e frode. Ma il problema non riguarda solo gli animali domestici: anche rettili, uccelli esotici, primati e specie protette diventano oggetto di traffici che impoveriscono gli ecosistemi e mettono a rischio l’equilibrio naturale.

La crescente domanda di animali “particolari” ha reso questo mercato sempre più sofisticato e difficile da controllare. Nonostante l’esistenza di norme internazionali e del trattato CITES che regolano il commercio delle specie protette, le sanzioni restano spesso inadeguate, e la mancanza di tracciabilità favorisce la criminalità organizzata. Senza un sistema di controllo efficace e condiviso, i confini europei diventano porosi e le rotte del traffico animali si moltiplicano.

In questo scenario, la tutela del benessere animale non può più essere considerata un tema marginale o puramente etico: è una questione di sicurezza, salute pubblica e civiltà. Garantire tracciabilità, controlli rigorosi e registrazione obbligatoria degli animali domestici sono misure essenziali per contrastare l’illegalità e per costruire un rapporto più trasparente tra cittadini, istituzioni e mondo animale.

Accanto agli interventi legislativi, un passo decisivo è rappresentato dalla figura del Garante per il Benessere Animale, introdotta in alcune città italiane. È una figura autonoma, con funzioni di tutela, mediazione e sensibilizzazione, capace di vigilare sulle condizioni di vita degli animali e di promuovere politiche locali più giuste e consapevoli. Il Garante rappresenta non solo un presidio etico ma anche uno strumento amministrativo concreto per dare voce a chi non può difendersi.

Questa figura, se diffusa su scala nazionale, potrebbe diventare un punto di riferimento per cittadini e associazioni, promuovendo un approccio culturale che riconosca la vita animale come valore strutturale e non accessorio. È un modo per affermare che la protezione degli animali non è una battaglia di pochi, ma una responsabilità collettiva che riguarda la qualità della nostra stessa umanità.

Contrastare il commercio illecito di animali significa proteggere la biodiversità, ma anche la dignità della nostra società. Perché ogni volta che un essere senziente viene trattato come un oggetto, è l’intera comunità a perdere un frammento della propria coscienza.