L’Uruguay dice sì all’eutanasia: un passo storico per il diritto a morire con dignità

Dopo un acceso dibattito durato oltre dieci ore, il Senato dell’Uruguay ha approvato la legge che legalizza l’eutanasia, rendendo il Paese sudamericano uno dei pochi al mondo a riconoscere il diritto di scegliere come e quando porre fine alla propria vita in caso di sofferenze estreme.

La nuova norma depenalizza l’eutanasia per adulti mentalmente sani che si trovino nella fase terminale di una malattia incurabile e irreversibile, o che vivano in condizioni di dolore fisico o psicologico insopportabile, non alleviabile con trattamenti medici. L’obiettivo è “affrontare la morte con dignità”, come recita il testo approvato.

La legge, sostenuta compattamente dai membri del partito di governo e da parte delle opposizioni, stabilisce criteri chiari per garantire che la decisione sia libera, consapevole e reversibile in ogni momento. Il processo dovrà essere supervisionato da un’équipe medica che valuterà la volontà del paziente e la sua capacità di intendere e di volere.

Con questa decisione, l’Uruguay si inserisce nel ristretto gruppo di Paesi che hanno scelto di riconoscere legalmente l’eutanasia come atto di autodeterminazione, accanto a Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Canada, Nuova Zelanda e Spagna.

Il voto è stato accolto con emozione e rispetto sia dentro che fuori l’aula. Per molti, rappresenta un atto di umanità e compassione, un passo verso una società che riconosce il diritto di ogni individuo a decidere della propria esistenza anche nell’ultimo, più fragile tratto della vita.

Allo stesso tempo, non mancano voci critiche che sollevano interrogativi etici e religiosi sulla misura, temendo che possa aprire a derive interpretative o a pressioni sui malati più vulnerabili.

Ma per la maggioranza dei senatori, il significato di questa legge è chiaro: dare libertà di scelta e dignità al dolore umano, restituendo alla morte il suo senso più intimo e personale — quello di una decisione consapevole, libera e rispettata.