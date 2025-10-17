MondoRaro.org

Alfedena approva variazione urgente al bilancio di previsione 2025-2027

DiL'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale

Ott 17, 2025

La Giunta comunale di Alfedena, riunitasi in modalità mista sotto la presidenza del sindaco Luigi Milano, ha approvato con voto unanime la deliberazione n. 54, riguardante una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).

La decisione si è resa necessaria in seguito a due principali esigenze:

  • l’assegnazione di un finanziamento della Regione Abruzzo, nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, destinato a interventi di rigenerazione urbana;

  • la necessità di adeguare alcune poste di spesa legate alla gestione ordinaria dell’ente, mediante compensazioni interne al bilancio.

Le variazioni approvate

Dalla documentazione allegata alla delibera, si evince che le variazioni hanno mantenuto l’equilibrio finanziario complessivo del bilancio, come confermato dai prospetti di verifica per gli esercizi 2025, 2026 e 2027.

Per l’esercizio 2025, le variazioni comportano:

  • Maggiori entrate per €204.700,00

  • Maggiori spese per €210.200,00, compensate da minori spese per €5.500,00, garantendo il pareggio complessivo di €210.200,00.

Gli esercizi successivi registrano:

  • Anno 2026 → entrate in aumento per €243.000,00 e spese per €265.000,00, con compensazioni per €22.000,00;

  • Anno 2027 → variazioni in aumento per €762.300,00, in perfetta corrispondenza tra entrate e spese.

Equilibri e pareri favorevoli

La variazione, redatta dal Servizio Finanziario e corredata dai pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Valeria D’Angelo, e dell’Organo di revisione economico-finanziaria, è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l’urgenza di procedere ai relativi adempimenti.

Il Segretario comunale, Dott.ssa Giorgia Chiaverini, ha redatto il verbale della seduta, che conferma la piena regolarità tecnico-contabile dell’atto e il rispetto degli equilibri di bilancio.

Prossimi passaggi

Come previsto dalla normativa, la delibera dovrà ora essere ratificata dal Consiglio comunale entro 60 giorni e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. L’atto resterà pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Con questa manovra, l’Amministrazione comunale di Alfedena conferma la propria attenzione alla sostenibilità finanziaria e alla capacità di reazione tempestiva rispetto alle nuove opportunità di finanziamento e alle esigenze operative dell’ente.

