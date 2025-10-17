Alfedena e Roccaraso insieme per l’efficienza amministrativa: convenzione per la condivisione di personale

In un’ottica di collaborazione istituzionale e razionalizzazione delle risorse umane, la Giunta comunale di Alfedena ha approvato con deliberazione n. 56 del 16 ottobre 2025 lo schema di convenzione ex art. 23 del CCNL 16.11.2022 per l’utilizzo in forma associata della dipendente comunale dott.ssa Valeria D’Angelo, funzionario contabile con incarico di Elevata Qualificazione (EQ).
La decisione, adottata all’unanimità dal sindaco Luigi Milano, dal vicesindaco Paolo Monacelli e dall’assessore Angela Spada, consente alla dott.ssa D’Angelo di prestare servizio anche presso il Comune di Roccaraso per un periodo di sette mesi, dal 1° novembre 2025 al 31 maggio 2026, per un totale di 18 ore settimanali, di cui 6 ore in scavalco condiviso e 12 in scavalco d’eccedenza.
Un modello di cooperazione intercomunale
La convenzione – stipulata ai sensi dell’articolo 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali – rappresenta un esempio virtuoso di gestione associata del personale, volto a garantire continuità e qualità nei servizi finanziari di entrambi gli enti.
L’accordo, sottoscritto tra il Sindaco di Alfedena, Luigi Milano, e il rappresentante del Comune di Roccaraso, stabilisce che l’orario complessivo della funzionaria sarà così articolato:
-
30 ore settimanali ad Alfedena (lunedì, martedì, giovedì e venerdì);
-
6 ore settimanali a Roccaraso, nella giornata del mercoledì
La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al Comune di Alfedena, mentre il Comune di Roccaraso provvederà al rimborso proporzionale delle spese relative al trattamento economico della dipendente, comprensive di eventuali indennità e incentivi previsti dalla normativa vigente.
Nessun costo aggiuntivo per Alfedena
Come precisato nella delibera, l’accordo non comporta alcun incremento di spesa per il Comune di Alfedena: tutti gli oneri derivanti dalla collaborazione saranno integralmente sostenuti da Roccaraso.
La Giunta ha inoltre dichiarato l’atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di garantire l’operatività dei servizi finanziari nel territorio.
Un segnale di collaborazione concreta
“Questa convenzione – ha sottolineato il Sindaco Luigi Milano – dimostra come i piccoli Comuni possano affrontare con efficacia le sfide amministrative attraverso la cooperazione e la condivisione delle professionalità.”
L’iniziativa si inserisce nel quadro più ampio delle politiche di integrazione e ottimizzazione delle risorse tra enti locali, promuovendo un’amministrazione più efficiente, flessibile e orientata al servizio dei cittadini.