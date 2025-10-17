Alfedena affida l’incarico di tecnico forestale per la gestione degli usi civici di legnatico 2025

Con la determinazione n. 171 del 16 ottobre 2025, il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Alfedena, dott. Paolo Monacelli, ha disposto l’affidamento diretto e temporaneo dell’incarico di tecnico forestale alla dott.ssa Martina Tatti di Castel di Sangro.

L’incarico rientra nell’ambito delle procedure previste dall’articolo 24 del Regolamento comunale per la disciplina del diritto di uso civico di legnatico, in conformità all’art. 50, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

La professionista sarà chiamata a seguire le attività tecniche e amministrative connesse alla gestione del legnatico e al rilascio delle relative autorizzazioni, in continuità con i precedenti incarichi e nel rispetto delle esigenze operative della cittadinanza.

L’importo dell’affidamento, a seguito di un ribasso del 2% sull’importo base, è stato definito in € 1.176,00 (oltre cassa e senza IVA, in regime forfettario), con copertura finanziaria garantita dal Bilancio comunale 2025–2027, capitolo 11140302.

La determinazione sottolinea che l’incarico, di natura temporanea e sotto soglia comunitaria, è stato conferito nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza e rotazione degli affidamenti, come previsto dal D.Lgs. 36/2023.

Sono state altresì verificate la regolarità contributiva (DURC), la compatibilità finanziaria e la tracciabilità dei flussi ai sensi della L. 136/2010.

Il provvedimento, che assume anche valore di “decisione a contrarre”, sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito comunale, in ottemperanza alle normative sulla pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi (D.Lgs. 33/2013).

Con questa decisione, l’Amministrazione di Alfedena assicura la continuità dei servizi forestali comunali, tutelando al contempo la corretta gestione delle risorse boschive e la valorizzazione del patrimonio ambientale locale.