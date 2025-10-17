Rigenerazione urbana ad Alfedena: approvato il progetto di riqualificazione del Palazzo De Amicis e del giardino

La Giunta Comunale di Alfedena, presieduta dal sindaco Luigi Milano, ha approvato all’unanimità la deliberazione n. 55 con cui accetta il contributo di 1.090.000 euro concesso dalla Regione Abruzzo nell’ambito del Bando per la rigenerazione urbana – Accordo di Coesione 2021-2027.

L’intervento, inserito nella Linea B del programma (“compartecipazione inferiore al 40%”), riguarda la riqualificazione del Palazzo De Amicis e del giardino adiacente, per un investimento complessivo di 1.210.000 euro, di cui 120.000 euro cofinanziati dal Comune.

Il progetto, approvato con delibera di Giunta n. 23 del 13 marzo 2025, si inserisce tra le iniziative di rigenerazione urbana promosse dalla Regione per migliorare la qualità della vita nei centri minori, sostenendo la valorizzazione di immobili di pregio storico e culturale.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il dott. Paolo Monacelli, capo dell’Area Tecnica comunale, che curerà le successive fasi di progettazione esecutiva e attuazione.

Il contributo, assegnato con determinazione regionale DPC032/274 del 7 ottobre 2025, riconosce il valore strategico dell’intervento proposto da Alfedena, volto a recuperare e rendere fruibile uno degli edifici simbolo del borgo, insieme al suo spazio verde, destinato a diventare un luogo di aggregazione e cultura per la comunità.

Con la firma dell’atto di concessione da parte del sindaco Milano, autorizzato dalla Giunta, il Comune potrà ora procedere alla fase operativa del progetto, che prevede la riqualificazione architettonica del palazzo, la sistemazione del giardino e la valorizzazione paesaggistica dell’area.

L’obiettivo è creare un polo civico e culturale in grado di restituire identità e vitalità al centro urbano, in linea con i principi della sostenibilità, accessibilità e inclusione sociale promossi dai programmi europei e nazionali di coesione.

L’amministrazione comunale ha inoltre deliberato la copertura della quota di cofinanziamento nel Bilancio 2025–2027, garantendo la piena disponibilità finanziaria per l’avvio delle opere.

Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, vista l’urgenza di procedere con gli adempimenti per la sottoscrizione dell’accordo con la Regione Abruzzo.