Alfedena approva la pesatura delle posizioni di Elevata Qualificazione del personale comunale

La Giunta Comunale di Alfedena, presieduta dal sindaco Luigi Milano, ha approvato con deliberazione n. 58 la proposta di pesatura delle posizioni di Elevata Qualificazione (EQ) del personale, validata dal Nucleo di Valutazione dell’Ente.

La decisione dà attuazione al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, che ha introdotto l’area degli incarichi di elevata qualificazione, destinata ai funzionari con responsabilità organizzative, gestionali o tecnico-specialistiche di rilievo.

L’analisi delle posizioni è stata svolta sulla base dei criteri fissati dal Regolamento comunale per la disciplina degli incarichi di EQ, approvato con delibera di Giunta n. 43 del 5 giugno 2023, e successivamente validata con verbale dell’OIV (dott. Fabio Iacobone) del 15 ottobre 2025.

Il documento assegna a ciascuna area un punteggio di complessità e la relativa retribuzione di posizione, secondo la seguente graduazione:

Area Punteggio Retribuzione di posizione (Funzionari EQ) Retribuzione di posizione (Istruttori) Area Tecnica 295 € 18.000,00 € 9.500,00 Area Finanziaria 282 € 18.000,00 € 9.500,00 Area Amministrativa 257 € 15.000,00 € 9.000,00

L’atto approvato dalla Giunta rappresenta un passaggio fondamentale nel processo di valorizzazione e riconoscimento del personale comunale, assicurando coerenza tra la complessità delle funzioni svolte e il trattamento economico previsto.

Il provvedimento consente ora al Responsabile del Personale di procedere alla conversione dei punteggi in termini economici, definendo le indennità spettanti a ciascun titolare di incarico di elevata qualificazione, nel rispetto dei limiti di spesa e delle risorse previste a bilancio.

Il sindaco Luigi Milano, il vicesindaco Paolo Monacelli e l’assessore Angela Spada – presenti alla seduta – hanno espresso unanime approvazione per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di una gestione trasparente, meritocratica e funzionale della macchina amministrativa comunale.

La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, per consentire l’applicazione tempestiva del nuovo sistema di pesatura e l’adeguamento delle indennità connesse agli incarichi.