Alfedena News

Alfedena potenzia i servizi digitali: nuovi pagamenti online grazie al progetto PNRR pagoPA

Ott 17, 2025

Il Comune di Alfedena compie un nuovo passo verso la digitalizzazione dei servizi pubblici, attivando ulteriori funzioni della piattaforma pagoPA, lo strumento nazionale che consente ai cittadini di effettuare pagamenti online verso la Pubblica Amministrazione in modo semplice, tracciabile e sicuro.

Con la determinazione n. 170 del 15 ottobre 2025, la Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Valeria D’Angelo, ha disposto l’affidamento diretto alla società APKAPPA Srl – con sede a Milano – per l’attivazione e il supporto tecnico dei nuovi servizi digitali, nell’ambito dell’Avviso PNRR – Missione 1, Componente 1, Investimento 1.4.3 “Adozione Piattaforma pagoPA”.
L’intervento, finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prevede un investimento complessivo di € 24.034,00, a carico del bilancio comunale 2025–2027 (CUP: H91F25000000006 – CIG: B8A2EA66FD).

L’obiettivo è estendere l’utilizzo della piattaforma a tutti i servizi comunali che prevedono pagamenti o tributi, come: tasse sui rifiuti (TARI), canone unico patrimoniale, sanzioni amministrative, rette scolastiche, oneri edilizi, concessioni, affitti, servizi cimiteriali e altri procedimenti.
Grazie all’intervento, il Comune garantirà una gestione automatizzata e integrata dei flussi di pagamento, migliorando l’efficienza amministrativa e la trasparenza contabile, in linea con le direttive dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e con gli obiettivi di cittadinanza digitale promossi dal PNRR.

La dott.ssa D’Angelo, nominata Responsabile Unico del Progetto (RUP), ha evidenziato come il progetto consenta “di offrire ai cittadini un sistema di pagamento moderno, sicuro e accessibile, riducendo tempi e costi di gestione per l’Ente”.
Il contratto con la ditta APKAPPA è stato perfezionato attraverso la piattaforma MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, nel pieno rispetto delle norme di trasparenza e tracciabilità finanziaria.

Il provvedimento prevede inoltre la pubblicazione dell’affidamento nella sezione “Bandi di gara e contratti” del sito istituzionale del Comune, in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013).

Con questa iniziativa, Alfedena consolida il proprio percorso di innovazione digitale, puntando a una pubblica amministrazione sempre più efficiente, sostenibile e vicina ai cittadini.

