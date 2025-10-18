Europa Centrale: paranoia, ideologia e umanità perduta nel folgorante esordio di Gianluca Minucci

Europa Centrale, opera prima del regista triestino Gianluca Minucci, prodotta da Danubio Film, Wildside e M74 in collaborazione con Rai Cinema e distribuita da Danubio Film, è un film intenso e visionario che affronta le ombre del Novecento attraverso una storia di spionaggio psicologico ambientata nel cuore dell’Europa, alla vigilia della Seconda guerra mondiale.

Ambientato nell’aprile del 1940, segue il viaggio in treno di Umberto Cassola e Julia Szapolowska, una coppia di comunisti in missione per conto del Comintern. Quello che inizia come un incarico politico si trasforma presto in un viaggio nella paranoia, nel sospetto e nel tradimento, in un’atmosfera claustrofobica dove il confine tra ideologia e umanità si dissolve. Il film si presenta come un kammerspiel metafisico, un dramma intimo e al tempo stesso universale che riflette sulla disumanizzazione generata dai totalitarismi del Novecento e sulla fragilità dell’individuo schiacciato dal peso della Storia.

Il regista adotta un approccio espressionista e stilizzato, girando in formato 4:3 con lenti vintage Canon K35 e una palette cromatica ispirata al technicolor three-strip, dominata da rossi, ciano e gialli. L’intera azione si svolge all’interno del Museo dei Treni di Budapest e della Stazione Centrale Keleti, in carrozze originali degli anni Venti e Trenta, trasformando lo spazio ristretto del treno in una metafora visiva della prigionia ideologica. Il risultato è un film dalla forte identità estetica, dove la forma diventa sostanza e la messa in scena riflette la tensione interiore dei personaggi.

Protagonisti sono Paolo Pierobon, Catherine Bertoni de Laet, Tommaso Ragno, Matilde Vigna, Levente Molnár e Angelica Kazankova. Le musiche originali sono firmate dal grande Zbigniew Preisner, storico collaboratore di Krzysztof Kieslowski, che ha composto una partitura corale e lirica in bilico tra tragedia greca e opera contemporanea. Un coro – a tratti “voce interiore” dei personaggi – dialoga con archi e strumenti elettronici evocando un senso di sospensione tra realtà e incubo.

Gianluca Minucci, nato a Trieste nel 1987 e laureato in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, arriva al suo debutto nel lungometraggio dopo aver firmato videoclip per artisti come Phantogram, Greta Van Fleet e Com Truise. Il suo video Funeral Pyre è stato candidato agli UK Music Video Awards e inserito da Stereogum tra i migliori dell’anno, con recensioni entusiaste su Pitchfork, Spin e Highsnobiety. Con Europa Centrale, Minucci firma un esordio maturo e personale, che unisce rigore intellettuale e potenza visiva, riflettendo sul destino di un continente e sulla fragilità della coscienza umana.

Europa Centrale è un film sull’ossessione, sulla paura e sul tradimento, ma anche sulla possibilità – fragile e luminosa – di restare umani in tempi disumani. Un esordio sorprendente, che promette di imporsi tra i titoli italiani più originali e coraggiosi dell’anno.