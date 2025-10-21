MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Tecnologia&Scienza

La linea umana: tutelare i diritti e la democrazia nell’era dell’intelligenza artificiale

DiRedazione Cultura

Ott 21, 2025

Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa ha pubblicato oggi le Chair’s Notes successive a una consultazione di esperti su intelligenza artificiale e diritti umani. Il rapporto traccia una nuova roadmap di governance e avverte che la mancanza di un approccio realmente “centrato sull’uomo” rappresenta un grave rischio per la democrazia e i diritti fondamentali.

La consultazione, svoltasi il 27 e 28 maggio 2025, ha individuato una serie di minacce urgenti legate allo sviluppo e all’uso dell’IA. Tra queste, l’erosione della dignità e dell’autonomia umana attraverso le cosiddette “gabbie di dati”, che permettono una profilazione sempre più approfondita degli individui; i pericoli dell’IA “agentica” nei contesti di sicurezza; e il rischio, nel lungo periodo, di un crescente isolamento sociale dovuto ai chatbot “compagni” che sostituiscono le relazioni umane reali.

Il rapporto segnala inoltre che i grandi modelli linguistici (LLM) stanno amplificando una forma di disinformazione sottile, definita “careless speech” — un linguaggio apparentemente innocuo ma impreciso, che deteriora progressivamente l’intero ecosistema informativo.

“Il nostro quadro normativo attuale, fondato sulla Convenzione del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale e sull’AI Act dell’Unione Europea, è solido. La sfida immediata, tuttavia, è garantirne un’attuazione efficace”, ha dichiarato il Commissario O’Flaherty. “Le conclusioni di questa consultazione ad alto livello offrono un chiaro mandato d’azione, ribadendo la necessità di mantenere la responsabilità e il controllo umano sui sistemi di intelligenza artificiale.”

Tra le altre raccomandazioni principali figurano l’urgenza di promuovere l’alfabetizzazione digitale per contrastare la manipolazione e la necessità di stabilire quadri chiari di responsabilità legale per le tecnologie di IA a uso generale.

Il documento si inserisce nel più ampio impegno del Consiglio d’Europa a garantire che l’intelligenza artificiale rimanga al servizio dell’uomo, e non il contrario — riaffermando la “linea umana” come confine imprescindibile tra progresso tecnologico e tutela dei diritti fondamentali.

Di Redazione Cultura

Articoli correlati

Tecnologia&Scienza Viaggiando

Turismo e nuove tecnologie: quale impatto per le aziende del settore

Feb 20, 2024 Redazione
Tecnologia&Scienza

5G: CONSUMATORI, VANTAGGI MA BISOGNO CORRETTA INFORMAZIONE

Apr 5, 2023 U.Di.Con Unione per la Difesa dei Consumatori
Tecnologia&Scienza

Dalla realtà aumentata al dynamic pricing: le 10 tendenze e-commerce del 2023 secondo Payplug

Mar 10, 2023 Redazione

You missed

Tecnologia&Scienza

La linea umana: tutelare i diritti e la democrazia nell’era dell’intelligenza artificiale

21 Ottobre 2025 Redazione Cultura
MondoNews

Il Consiglio d’Europa apre un canale ufficiale con le forze democratiche russe in esilio

21 Ottobre 2025 Redazione Cultura
Documentari

“Il mestiere di vivere”: Giovanna Gagliardo racconta l’uomo dietro il mito di Cesare Pavese

18 Ottobre 2025 Redazione Cinema
Italian

Europa Centrale: paranoia, ideologia e umanità perduta nel folgorante esordio di Gianluca Minucci

18 Ottobre 2025 Redazione Cinema