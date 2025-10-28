Alfedena: affidati i lavori di ripulitura e sistemazione in varie località del territorio comunale

Il Comune di Alfedena ha disposto, con la Determinazione n. 173 del 23 ottobre 2025, l’affidamento dei lavori di ripulitura e sistemazione in diverse aree del territorio comunale alla ditta Branchetti Ermanno, con sede in Alfedena.

L’intervento, curato dal Responsabile dell’Area Amministrativa Luigi Milano, prevede una serie di opere di manutenzione e sistemazione finalizzate al decoro urbano e alla sicurezza del territorio.

Interventi previsti

I lavori riguardano la ripulitura e trinciatura dell’area del depuratore comunale e delle zone lungo Via Alboreto, la sistemazione e riparazione di tratti viari in Via Atina, Via Ortorotondo e in altre strade comunali, nonché la predisposizione dell’impianto di illuminazione sul muro di Via Luigi De Amicis e il posizionamento dei plinti per i pali della pubblica illuminazione nei pressi del ponte sulla SS 83 Marsicana.

Si tratta di interventi diffusi, pensati per migliorare la funzionalità e la sicurezza delle infrastrutture urbane e garantire una maggiore cura degli spazi pubblici.

Affidamento e importi

L’appalto è stato affidato mediante procedura di trattativa diretta sulla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Rivisondoli, Pescocostanzo, Ateleta, Rocca Pia e Alfedena, in conformità all’articolo 50, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 24.837,22 euro IVA inclusa, di cui 20.358,38 euro per lavori, 625 euro per oneri di sicurezza e 6.525 euro per manodopera, con un ribasso dell’1% sull’importo a base di gara.

È stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) B8C702CD5C.

Regolarità amministrativa e contabile

L’Amministrazione ha verificato la regolarità contributiva e la congruità dell’offerta della ditta affidataria, nonché la sussistenza dei requisiti tecnici e professionali per l’esecuzione delle opere.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Valeria D’Angelo, ha espresso parere favorevole sulla regolarità contabile e ha attestato la copertura finanziaria della spesa a carico del bilancio comunale 2025–2027, esercizio 2025, sul capitolo 20150109.

L’atto prevede che il contratto venga stipulato tramite lettera commerciale con valore legale, secondo quanto previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, e che la liquidazione della spesa avverrà previa verifica della regolarità delle prestazioni e presentazione di fattura elettronica.

Un intervento per la cura e la sicurezza del territorio

Con questa iniziativa il Comune di Alfedena conferma il proprio impegno nella manutenzione del patrimonio pubblico e nella valorizzazione dell’ambiente urbano e rurale, promuovendo una gestione efficiente e trasparente delle risorse, in linea con le norme di finanza pubblica e con i principi di correttezza amministrativa.