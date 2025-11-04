MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Alfedena News

L’Orso di “Alfedena” e la Notte alla Fattoria: paura, rispetto e convivenza nel cuore del Parco

DiGianni Leone, fondatore

Nov 4, 2025

Una notte movimentata ma dal finale positivo quella vissuta all’azienda agricola Rio Torto, lungo la via del lago di Alfedena. Un orso bruno marsicano, simbolo del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, è entrato nella stalla dell’azienda alla ricerca di cibo, provocando danni ma ricordando, al tempo stesso, quanto complesso e delicato sia l’equilibrio della convivenza tra attività umane e fauna selvatica.

L’episodio si è verificato nella tarda serata di lunedì. L’animale, probabilmente affamato e attratto dagli odori provenienti dal pollaio, ha forzato una finestra e si è introdotto nella stalla, dove ha trovato un banchetto facile: circa cinquanta galline e un gallo sono state le vittime inconsapevoli della sua incursione. Un comportamento naturale per una specie che, soprattutto in autunno, intensifica la ricerca di calorie in vista del letargo.

All’arrivo dei proprietari, il mattino seguente, la sorpresa è stata grande: la stalla danneggiata, il pollame distrutto e, nel mezzo, l’orso ancora lì, spaesato e incapace di ritrovare l’uscita. “È stato un momento di grande attenzione e prudenza” spiegano i gestori della Rio Torto. “Ci siamo limitati a mettere in sicurezza l’area e ad attendere l’intervento degli esperti, come è giusto fare in casi del genere.”

Subito è stato allertato il personale del Parco insieme ai Carabinieri Forestali, che sono intervenuti con prontezza e professionalità. Dopo aver valutato le condizioni del plantigrado, che presentava lievi ferite causate dal vetro rotto, gli operatori sono riusciti a guidarlo fuori dalla struttura e a reintrodurlo nel suo ambiente naturale.

L’azienda, nota per la sua attività agricola a conduzione familiare, ha riportato danni materiali e la perdita del pollame, ma ha scelto di mantenere un atteggiamento di consapevolezza e collaborazione. I titolari hanno sottolineato l’importanza di convivere con la fauna del territorio, adottando misure di protezione adeguate e sostenendo le politiche di tutela della specie.

La vicenda, per fortuna, si è conclusa senza conseguenze gravi. Resta l’immagine di un incontro ravvicinato che, più che un semplice episodio di cronaca, è un promemoria di quanto sia fondamentale la coesistenza tra l’uomo e la natura, soprattutto in territori dove l’ambiente conserva ancora la sua autenticità.

Di Gianni Leone, fondatore

Essere antipatico è una vocazione. Non pretendo di dire la “verità” ma almeno limito le “stronzate” cosa che non riesce alla maggior parte degli “Italioti”.

Articoli correlati

Alfedena News

Alfedena: affidati i lavori di ripulitura e sistemazione in varie località del territorio comunale

Ott 28, 2025 L'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale
Alfedena News

Parte a novembre il nuovo Servizio di Trasporto Sociale per pazienti oncologici e dializzati dell’ECAD 6 Sangrino

Ott 28, 2025 L'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale
Alfedena News

Alfedena potenzia i servizi digitali: nuovi pagamenti online grazie al progetto PNRR pagoPA

Ott 17, 2025 L'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale

You missed

Alfedena News

L’Orso di “Alfedena” e la Notte alla Fattoria: paura, rispetto e convivenza nel cuore del Parco

4 Novembre 2025 Gianni Leone, fondatore
Gli italioti...e altri "ioti"...

Le Streghe salveranno il Mondo, dalla parte di Francesca Albanese

30 Ottobre 2025 Gianni Leone, fondatore
Attualità

Ponte sullo Stretto, Meloni contro la Corte dei Conti: la politica alza la voce e la tecnica resta inascoltata?

30 Ottobre 2025 Manlio Renzoni
Alfedena News

Alfedena: affidati i lavori di ripulitura e sistemazione in varie località del territorio comunale

28 Ottobre 2025 L'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale