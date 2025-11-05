Tommaso Marini e la libertà di essere se stessi anche nello sport

Tommaso Marini recentemente ha dovuto “tirare” di scherma contro una domanda superficiale, stupida e anche dal sapore omofobo. Durante una cerimonia ufficiale, mentre riceveva il Collare d’Oro al merito sportivo, un giornalista gli ha domandato perché era vestito sobrio e non portava lo smalto e gli orecchini. Una domanda che voleva spostare l’attenzione dai suoi successi sportivi alla sua apparenza, come se contasse più il suo aspetto che la sua fatica, la disciplina, i sacrifici di anni passati ad allenarsi in silenzio.

Tommaso, con la calma di chi è abituato a vincere senza alzare la voce, ha risposto con eleganza. Ha ricordato che quello non era il momento per parlare di dettagli estetici, che era lì come atleta, come uomo che ha dato tutto per la scherma e che con orgoglio ha portato in alto il nome dell’Italia nel mondo. Nelle sue parole non c’era rabbia, ma una profonda consapevolezza: non serve alzare i toni per smascherare una mentalità ancora troppo chiusa.

Secondo me, dietro la cura del proprio aspetto c’è semplicemente una persona che sceglie come sentirsi bene. Non è una provocazione, non è una sfida, è solo un modo per dire “io sono così”. Tommaso non finge, non si nasconde, non costruisce un personaggio. La sua immagine coincide con la sua autenticità e con il suo valore come sportivo e come uomo. Vuole essere se stesso, con naturalezza, senza dover dare spiegazioni a nessuno. E detto tra noi, davvero non si capisce perché mai dovrebbe chiedere il permesso a qualcuno per essere ciò che è.

C’è qualcosa di profondamente umano nel modo in cui ha gestito tutto. Nessuna polemica, nessuna difesa aggressiva, solo il desiderio di mettere le cose al loro posto. Ha trasformato un momento imbarazzante in un messaggio di rispetto, dimostrando che la vera forza non si misura in medaglie, ma nella libertà di restare fedeli a se stessi.

La libertà di esprimersi come si vuole dovrebbe essere scontata, ma non lo è ancora. Viviamo in un mondo che giudica prima di capire, che spesso si ferma alle apparenze senza chiedersi cosa ci sia dietro. Tommaso, con la sua pacatezza e la sua dignità, ci ricorda che la libertà non è mai qualcosa di “strano” o “fuori posto”. È una forma di rispetto, verso se stessi e verso gli altri.

E se un uomo decide di mettersi lo smalto, truccarsi o portare un orecchino, non cambia nulla. È solo un uomo che vive la propria libertà, e voler limitare quella libertà è davvero da medioevo. Tommaso Marini non ha solo vinto in pedana, ha vinto anche fuori, ricordandoci che la vera eleganza non è nello stile, ma nel coraggio di essere autentici.