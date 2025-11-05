Zohran Mamdani, il nuovo volto di New York: la città che ha scelto la rabbia progressista

New York ha deciso di cambiare. Nella notte del 4 novembre 2025 la città che non dorme mai ha consegnato le chiavi di Gracie Mansion a Zohran Mamdani, 34 anni, figlio di immigrati ugandesi di origini indiane, attivista socialista e voce emergente dell’ala più a sinistra del Partito Democratico.

Con oltre il cinquanta per cento dei voti Mamdani ha sconfitto due figure simboliche della politica newyorkese: l’ex governatore Andrew Cuomo e il repubblicano Curtis Sliwa. Una vittoria netta, ma soprattutto storica: per la prima volta un musulmano e un uomo di origini sud-asiatiche diventa sindaco di New York.

Mamdani non è un nome da establishment. Figlio di un professore universitario e di una cineasta, ha costruito la sua carriera nel Queens, quartiere simbolo della diversità e delle disuguaglianze americane. La sua campagna è stata radicale nei temi e concreta nei toni: affitti accessibili, trasporti pubblici gratuiti, un salario minimo più alto. Nessun messaggio patinato, solo la promessa di restituire potere ai cittadini comuni, a chi paga troppo e guadagna troppo poco.

Il risultato è arrivato da lì: dai giovani, dagli inquilini, dai lavoratori dei servizi, da chi non si riconosce più nella politica di palazzo. “New York non è una città per pochi privilegiati,” ha detto Mamdani nel suo primo discorso da sindaco. “È una città costruita da chi lavora, sogna e spera ogni giorno. Oggi, la loro voce è tornata a contare.”

Il successo di Mamdani nasce anche da una rabbia diffusa: quella di una generazione che vive in affitti sempre più alti, salari stagnanti e un sistema che sembra favorire solo chi sta in cima. Questa rabbia, incanalata in un linguaggio diretto e partecipativo, ha trasformato la campagna in un movimento.

Dall’altro lato, i repubblicani e parte dei democratici centristi lo hanno dipinto come un pericoloso radicale, un “socialista newyorkese” da manuale. Nei comizi pro-Trump della destra più dura, lo slogan “Make America Great Again” è diventato un grido contro di lui, simbolo di un’America che teme il cambiamento. Ma il vento, almeno a New York, è andato in direzione opposta.

Ora Mamdani dovrà trasformare la visione in realtà. New York è una città gigantesca e fragile: gli affitti continuano a salire, i trasporti pubblici arrancano e la disuguaglianza resta una ferita aperta. Le sue promesse, sbus gratuiti, case popolari, salari dignitosi, sono ambiziose, e serviranno compromessi con un consiglio comunale tutt’altro che uniforme. Ma la sfida è anche politica: dimostrare che la sinistra “dal basso” può davvero governare senza perdere l’anima.

La vittoria di Mamdani non è solo una notizia locale. È un messaggio all’America intera: la possibilità di un nuovo modello progressista urbano che risponde alla paura con partecipazione, alla rabbia con proposte concrete. In un Paese ancora diviso tra nostalgie trumpiane e crisi di fiducia, New York torna a essere laboratorio di cambiamento.

E, per la prima volta dopo anni, lo fa con un volto giovane, musulmano e dichiaratamente socialista. “Questa città è sopravvissuta a crisi, ingiustizie e disuguaglianze,” ha detto Mamdani tra gli applausi di Times Square. “Sopravviverà anche alla paura. Perché quando New York sceglie la speranza, cambia il mondo.”