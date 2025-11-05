MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Attualità

Zohran Mamdani, il nuovo volto di New York: la città che ha scelto la rabbia progressista

DiFred Svenson

Nov 5, 2025

New York ha deciso di cambiare. Nella notte del 4 novembre 2025 la città che non dorme mai ha consegnato le chiavi di Gracie Mansion a Zohran Mamdani, 34 anni, figlio di immigrati ugandesi di origini indiane, attivista socialista e voce emergente dell’ala più a sinistra del Partito Democratico.

Con oltre il cinquanta per cento dei voti Mamdani ha sconfitto due figure simboliche della politica newyorkese: l’ex governatore Andrew Cuomo e il repubblicano Curtis Sliwa. Una vittoria netta, ma soprattutto storica: per la prima volta un musulmano e un uomo di origini sud-asiatiche diventa sindaco di New York.

Mamdani non è un nome da establishment. Figlio di un professore universitario e di una cineasta, ha costruito la sua carriera nel Queens, quartiere simbolo della diversità e delle disuguaglianze americane. La sua campagna è stata radicale nei temi e concreta nei toni: affitti accessibili, trasporti pubblici gratuiti, un salario minimo più alto. Nessun messaggio patinato, solo la promessa di restituire potere ai cittadini comuni, a chi paga troppo e guadagna troppo poco.

Il risultato è arrivato da lì: dai giovani, dagli inquilini, dai lavoratori dei servizi, da chi non si riconosce più nella politica di palazzo. “New York non è una città per pochi privilegiati,” ha detto Mamdani nel suo primo discorso da sindaco. “È una città costruita da chi lavora, sogna e spera ogni giorno. Oggi, la loro voce è tornata a contare.”

Il successo di Mamdani nasce anche da una rabbia diffusa: quella di una generazione che vive in affitti sempre più alti, salari stagnanti e un sistema che sembra favorire solo chi sta in cima. Questa rabbia, incanalata in un linguaggio diretto e partecipativo, ha trasformato la campagna in un movimento.

Dall’altro lato, i repubblicani e parte dei democratici centristi lo hanno dipinto come un pericoloso radicale, un “socialista newyorkese” da manuale. Nei comizi pro-Trump della destra più dura, lo slogan “Make America Great Again” è diventato un grido contro di lui, simbolo di un’America che teme il cambiamento. Ma il vento, almeno a New York, è andato in direzione opposta.

Ora Mamdani dovrà trasformare la visione in realtà. New York è una città gigantesca e fragile: gli affitti continuano a salire, i trasporti pubblici arrancano e la disuguaglianza resta una ferita aperta. Le sue promesse, sbus gratuiti, case popolari, salari dignitosi, sono ambiziose, e serviranno compromessi con un consiglio comunale tutt’altro che uniforme. Ma la sfida è anche politica: dimostrare che la sinistra “dal basso” può davvero governare senza perdere l’anima.

La vittoria di Mamdani non è solo una notizia locale. È un messaggio all’America intera: la possibilità di un nuovo modello progressista urbano che risponde alla paura con partecipazione, alla rabbia con proposte concrete. In un Paese ancora diviso tra nostalgie trumpiane e crisi di fiducia, New York torna a essere laboratorio di cambiamento.

E, per la prima volta dopo anni, lo fa con un volto giovane, musulmano e dichiaratamente socialista. “Questa città è sopravvissuta a crisi, ingiustizie e disuguaglianze,” ha detto Mamdani tra gli applausi di Times Square. “Sopravviverà anche alla paura. Perché quando New York sceglie la speranza, cambia il mondo.”

Di Fred Svenson

Articoli correlati

Attualità

Le mani di Orbán sul tabloid più letto d’Ungheria: quando la paura del voto diventa censura

Nov 5, 2025 Fred Svenson
Attualità

Quando la montagna richiama le sue vittime: La tragedia dei nostri alpinisti in Nepal

Nov 5, 2025 Gianni Leone, fondatore
Attualità

Ponte sullo Stretto, Meloni contro la Corte dei Conti: la politica alza la voce e la tecnica resta inascoltata?

Ott 30, 2025 Manlio Renzoni

You missed

Attualità

Le mani di Orbán sul tabloid più letto d’Ungheria: quando la paura del voto diventa censura

5 Novembre 2025 Fred Svenson
Attualità

Quando la montagna richiama le sue vittime: La tragedia dei nostri alpinisti in Nepal

5 Novembre 2025 Gianni Leone, fondatore
Attualità

Zohran Mamdani, il nuovo volto di New York: la città che ha scelto la rabbia progressista

5 Novembre 2025 Fred Svenson
Gli italioti...e altri "ioti"...

Il governo Meloni e il caso Al-Masri, quando la politica piega la giustizia?

5 Novembre 2025 Gianni Leone, fondatore