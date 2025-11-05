MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Attualità

Quando la montagna richiama le sue vittime: La tragedia dei nostri alpinisti in Nepal

DiGianni Leone, fondatore

Nov 5, 2025

Le montagne del Nepal si sono richiuse nel silenzio, e con loro cresce l’angoscia anche a migliaia di chilometri di distanza, in Italia. Ad Alfedena, piccolo paese abruzzese incastonato tra le cime dell’Appennino, la notizia degli alpinisti italiani dispersi sull’Himalaya è arrivata come un colpo al cuore. Qui, dove la montagna è parte della vita quotidiana, molti dicono che sembra quasi che la montagna, ogni tanto, “reclami le sue vittime”.

Sette alpinisti italiani risultano ancora dispersi in Nepal. Le autorità locali hanno confermato la morte di tre connazionali, mentre le ricerche continuano tra condizioni meteo proibitive e versanti instabili. Il ministero degli Esteri, attraverso la Farnesina, ha reso noto che i contatti con il gruppo sono interrotti da giorni: i telefoni satellitari non rispondono e le squadre di soccorso faticano a raggiungere l’area del Yalung Ri, una vetta di quasi 6.000 metri flagellata da valanghe e bufere di neve.

Tra i dispersi figurano anche Marco Di Marcello e Markus Kirchler, due nomi noti nell’ambiente alpinistico per le loro spedizioni sul Manaslu e sul Cho Oyu. A loro si aggiungono altre cinque persone, di cui non si hanno più notizie da oltre 72 ore.

Le tre vittime confermate sono Alessandro Caputo, Stefano Farronato e Paolo Cocco: i loro corpi sono stati recuperati in aree diverse, a valle del Manaslu Peak, e trasferiti all’ospedale di Kathmandu.

Il console generale d’Italia a Calcutta è arrivato in Nepal per coordinare le operazioni con le autorità locali e seguire da vicino l’evolversi della situazione. Le ricerche, però, restano complicate: il maltempo, la scarsità di ossigeno e la conformazione del terreno rallentano ogni tentativo di recupero.

Ad Alfedena, nelle parole dei cittadini, c’è la consapevolezza di quanto sottile sia il confine tra la passione e il pericolo. “Chi ama la montagna sa che non ti appartiene mai del tutto,” dice un abitante. “Puoi conoscerla, rispettarla, ma lei resta sovrana. Ogni tanto si riprende ciò che è suo.”

Di Gianni Leone, fondatore

Essere antipatico è una vocazione. Non pretendo di dire la “verità” ma almeno limito le “stronzate” cosa che non riesce alla maggior parte degli “Italioti”.

Articoli correlati

Attualità

Le mani di Orbán sul tabloid più letto d’Ungheria: quando la paura del voto diventa censura

Nov 5, 2025 Fred Svenson
Attualità

Zohran Mamdani, il nuovo volto di New York: la città che ha scelto la rabbia progressista

Nov 5, 2025 Fred Svenson
Attualità

Ponte sullo Stretto, Meloni contro la Corte dei Conti: la politica alza la voce e la tecnica resta inascoltata?

Ott 30, 2025 Manlio Renzoni

You missed

Attualità

Le mani di Orbán sul tabloid più letto d’Ungheria: quando la paura del voto diventa censura

5 Novembre 2025 Fred Svenson
Attualità

Quando la montagna richiama le sue vittime: La tragedia dei nostri alpinisti in Nepal

5 Novembre 2025 Gianni Leone, fondatore
Attualità

Zohran Mamdani, il nuovo volto di New York: la città che ha scelto la rabbia progressista

5 Novembre 2025 Fred Svenson
Gli italioti...e altri "ioti"...

Il governo Meloni e il caso Al-Masri, quando la politica piega la giustizia?

5 Novembre 2025 Gianni Leone, fondatore