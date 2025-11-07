Julie’s Haircut con Radiance Opposition confermano una rinascita luminosa e necessaria

Con Radiance Opposition, in uscita il 28 novembre 2025 per Superlove e Weird Beard Records, i Julie’s Haircut tornano a dimostrare di essere una delle realtà più vitali e coerenti della scena indipendente italiana. Dopo sei anni di silenzio discografico, la band emiliana firma un album che suona come una rinascita profonda, denso, ipnotico e coraggioso nel rimescolare le proprie radici per spingersi oltre ogni confine.

Il titolo, ispirato all’I Ching, racchiude l’anima del disco: una tensione continua tra luce e oscurità, tra spiritualità e materia, che attraversa otto brani in equilibrio perfetto. Dall’apertura magnetica di I Can See The Light, che cresce in un turbine cosmico, fino alla chiusura rarefatta e malinconica di 6 AM Carpet Candlelight, Radiance Opposition vive di contrasti e trasformazioni.

Il singolo Unit Circle è il cuore pulsante del disco, un viaggio circolare tra groove elettronici e voci che sembrano provenire da un sogno antico. Ma ogni brano possiede un universo proprio: c’è il blues tellurico di Extinction Of The Sun, le atmosfere sospese di Spring Moon e To The Sacred Mantle, e la dimensione rituale di The Earth Knows, dove il suono diventa trance e preghiera.

L’ingresso della cantante italo-nigeriana Anna Bassy dona una nuova profondità al suono, portando calore e spiritualità dentro la visione collettiva del gruppo. La sua voce dialoga con quella dei membri storici Nicola Caleffi, Luca Giovanardi, Andrea Rovacchi, Andrea Scarfone e Ulisse Tramalloni, costruendo un intreccio armonico che apre nuove direzioni.

Radiance Opposition è un disco che non ha bisogno di clamore per imporsi: preferisce ipnotizzare lentamente, avvolgere e trascinare chi ascolta in uno spazio mentale limpido e visionario. La produzione è curata ma mai fredda e restituisce una sensazione di intimità e potenza insieme.

Accompagnato dalle immagini dell’artista Zoë Croggon, che amplificano il senso di mistero e ritualità, l’album rappresenta un punto di arrivo e allo stesso tempo una nuova partenza per i Julie’s Haircut. Radiance Opposition è un lavoro maturo, magnetico e profondamente umano, una prova che conferma come la band sappia ancora reinventarsi senza smarrire la propria essenza.