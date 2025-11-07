Attitudini: Nessuna – il film documentario di Sophie Chiarello su Aldo, Giovanni e Giacomo arriva al cinema dal 4 dicembre

Arriva nelle sale il 4 dicembre Attitudini: Nessuna, il nuovo film documentario diretto da Sophie Chiarello su e con Aldo, Giovanni e Giacomo, distribuito da Medusa Film.

L’opera accompagna il celebre trio comico in un viaggio alle origini della loro storia, tra ricordi, riflessioni e momenti di autentica intimità. Con lo sguardo partecipe e sensibile che contraddistingue la sua regia, Sophie Chiarello costruisce un racconto che intreccia memoria, amicizia e creatività, restituendo un ritratto umano e profondo di tre artisti che hanno segnato la comicità italiana.

Attitudini: Nessuna è un film sul tempo e sul mestiere del ridere, sul legame che ha reso Aldo, Giovanni e Giacomo un gruppo unico, capace di attraversare più di trent’anni di carriera mantenendo intatta la propria identità. Tra archivi, momenti inediti e nuove confidenze, il documentario mostra la loro capacità di raccontare la vita attraverso l’ironia e la tenerezza, con quella leggerezza intelligente che da sempre li distingue.

Prodotto da Agidi Due in associazione con Medusa Film, Indigo Film e Driadi, Attitudini: Nessuna è un omaggio alla forza del talento condiviso e al potere dell’amicizia, un racconto che unisce risate e malinconia, memoria e futuro, celebrando tre protagonisti assoluti della cultura pop italiana.