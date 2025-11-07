“Confusional (Amore)” è il singolo di debutto di Liviae – una voce nuova e magnetica nella scena neo soul italiana

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Confusional (Amore)”, il singolo di debutto di Liviae, pubblicato da Twilight Music/The Orchard/Sony Music. Un esordio elegante e carismatico, che unisce introspezione e sensualità, e che segna l’ingresso di una nuova voce originale nella scena contemporanea italiana.

Sin dal nome, Liviae sceglie la distinzione. Quel suffisso latino – “di Livia” – è una dichiarazione di appartenenza a sé stessa, un manifesto di identità in un mondo musicale spesso omologato. La sua poetica nasce dall’enigma e dall’ombra, ma trova luce nella sincerità della parola e nella ricerca di autenticità. Confusional (Amore) si muove proprio su questo confine: una canzone che riflette il caos dei sentimenti, il desiderio di libertà, la paura di perdersi e quella, ancor più grande, di riconoscersi.

Prodotto da Paolo e Pietro Micioni e Massimo Zuccaroli, e arrangiato da Luca Leonori, il brano è una raffinata fusione di neo soul e atmosfere internazionali. Liviae sceglie di cantare in inglese, intrecciando la lingua madre solo in un ritornello simbolico – “Give me some amore” – dove l’inglese e l’italiano si fondono in un gesto musicale di vulnerabilità e seduzione. La voce dell’artista sorprende per maturità e versatilità: spazia con naturalezza tra registri diversi, mescolando dolcezza e forza, luce e ombra, come in un dialogo costante con sé stessa.

I cori di Confusional (Amore) sono affidati alla straordinaria Audrey Martells, vocalist americana che ha collaborato con Whitney Houston, Celine Dion e con la leggendaria band Chic di Nile Rodgers. Un contributo che dona al brano un respiro internazionale e una profondità ancora più intensa.

La canzone nasce da un momento di smarrimento, da quella zona grigia che segue la fine di un amore. È la storia di una separazione, ma anche di una rinascita. Liviae racconta la tentazione di tornare indietro, di rifugiarsi nei ricordi, pur sapendo che “non si torna mai dove si è stati felici”. In questa consapevolezza c’è tutta la forza del brano: la confusione diventa linguaggio, la vulnerabilità si trasforma in potere creativo.

«La mia vita è una danza costante tra “guardatemi” e “fate finta che io non esista” – racconta Liviae – Il bullismo ti plasma, ti instilla la paura di essere te stessa. Ho ancora paura di chi sono, ma non esiste nulla di più spaventoso del non riuscire a riconoscersi».

Con Confusional (Amore), Liviae firma un debutto profondo, elegante e contemporaneo. La sua musica è un invito a guardarsi dentro, a trovare valore nelle proprie cicatrici e a riconoscere che la vera guarigione nasce dall’accettazione. Una nuova voce, potente e misteriosa, destinata a lasciare il segno.