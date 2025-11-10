MondoRaro.org

Foma Fomic pubblica il nuovo singolo “Al Tranvai”, un omaggio poetico a Milano

Nov 10, 2025

È disponibile “Al Tranvai”, il nuovo singolo del cantautore milanese Foma Fomic, ora in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali.

Il brano nasce dalla collaborazione con il Tranvai, storico locale affacciato sulla Martesana, e rappresenta un sentito omaggio alla Milano poetica e malinconica di un tempo. Con un sound dal gusto retrò, arricchito dagli arrangiamenti di Stefano Mora e dalla voce lirica di Elisa Pittau, la canzone intreccia ironia, nostalgia e cantautorato classico, restituendo un equilibrio delicato tra leggerezza e sentimento.

«Al Tranvai è la testimonianza sonora di un’amicizia, quella che mi lega ai geniali e visionari soci del locale estivo più bello di Milano – racconta Foma Fomic – mi sono divertito a catturare frammenti del loro lavoro e inserirli nel mio, durante le innumerevoli serate passate insieme in questi anni, tra musica, cabaret e artisti di ogni genere. Grazie all’arrangiamento di Stefano Mora e al prezioso canto lirico di Elisa Pittau, sono riuscito a mettere su nastro ciò che avevo da tempo nel cuore».

Con “Al Tranvai”, Foma Fomic prosegue il suo percorso artistico fondendo sperimentazione, tradizione cantautorale e una profonda connessione con i luoghi e le persone che ispirano la sua musica.

Biografia

Foma Fomic è un cantautore milanese e fondatore dell’omonimo collettivo artistico, nato nel 2012 come progetto cantautorale e successivamente ampliato al mondo della performance e del teatro. Ironico, surreale e sfacciatamente retrò, si distingue per uno stile personale e raffinato che mescola musica, cabaret e poesia urbana.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio della Critica a “Una voce per Sesto” e la finale al Fun Cool Music Awards di Zelig con il brano “Estate a Gallarate”, divenuto un piccolo cult locale.

Ha calcato numerosi palchi, dai primi esordi londinesi agli spettacoli teatrali milanesi come “Il mio Foma immaginario”, “Lo sbarco in Lombardia” e “Foma Fomic nello Spazio”. Dopo anni di attività live, ha realizzato il suo quinto album in studio, nato dalla collaborazione con il Tranvai: un progetto che raccoglie brani pubblicati come singoli e destinati a confluire in un vinile in tiratura limitata.

Di Redazione Indie Urban Music

