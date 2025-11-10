Patrick Watson presenta Uh Oh: un album corale nato dal silenzio

credits: Arizona O'Neill

Il poliedrico cantautore e compositore canadese Patrick Watson torna con Uh Oh, un album di undici brani intensamente personali che esplorano la vita come una sequenza di “uh oh”: quei piccoli momenti di incertezza che accompagnano tanto gli incidenti quotidiani quanto le grandi crisi interiori.

Il disco nasce in un periodo difficile, quando Watson aveva perso la voce e temeva di non poter più cantare. Da quella fragilità è scaturita un’idea potente: creare un album per e con i suoi collaboratori dei sogni, affidando a loro le sue parole e le sue melodie. Uh Oh diventa così una celebrazione della connessione umana e dell’arte condivisa, un progetto corale in cui altri artisti prestano voce alle emozioni del suo autore.

Tra i numerosi ospiti figurano Martha Wainwright, MARO, Klô Pelgag, Charlotte Cardin, November Ultra, Solann e molti altri, ognuno dei quali ha contribuito a dare forma a un mosaico sonoro ricco di sfumature. Il risultato è un lavoro dal tono cinematografico e intimo, fedele allo stile di Watson, che fonde orchestrazioni delicate, suggestioni elettroniche e un lirismo sospeso tra sogno e realtà.

La critica internazionale ha accolto l’album con entusiasmo, definendolo una delle opere più ispirate e complete del musicista canadese. Testate come NPR Music, UNCUT, MOJO e Record Collector hanno elogiato la profondità narrativa e la capacità di Watson di intrecciare arrangiamenti raffinati e melodie emozionali in un’unica, coerente visione artistica.

Tra i brani che hanno segnato la carriera dell’artista spicca anche la celebre “Je te laisserai des mots”, divenuta un fenomeno globale e punto di riferimento per la musica francofona contemporanea, grazie alla sua capacità di attraversare lingue e culture toccando il cuore di milioni di ascoltatori.

Per la registrazione di Uh Oh, Watson ha scelto un approccio minimalista e itinerante, lavorando tra Montréal, New Orleans, Los Angeles, Città del Messico e Parigi, utilizzando soltanto due microfoni e limitando ogni brano a una o due take. L’obiettivo era catturare la spontaneità e la forza del momento, trasformando la vulnerabilità in bellezza.

Con Uh Oh, Patrick Watson conferma la sua straordinaria capacità di unire raffinatezza compositiva, intimità emotiva e spirito collaborativo, offrendo un disco che vibra di autenticità e lascia il segno per la sua delicatezza e profondità.