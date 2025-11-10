MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

World Music

Patrick Watson presenta Uh Oh: un album corale nato dal silenzio

DiRedazione Indie Urban Music

Nov 10, 2025
credits: Arizona O'Neill

Il poliedrico cantautore e compositore canadese Patrick Watson torna con Uh Oh, un album di undici brani intensamente personali che esplorano la vita come una sequenza di “uh oh”: quei piccoli momenti di incertezza che accompagnano tanto gli incidenti quotidiani quanto le grandi crisi interiori.

Il disco nasce in un periodo difficile, quando Watson aveva perso la voce e temeva di non poter più cantare. Da quella fragilità è scaturita un’idea potente: creare un album per e con i suoi collaboratori dei sogni, affidando a loro le sue parole e le sue melodie. Uh Oh diventa così una celebrazione della connessione umana e dell’arte condivisa, un progetto corale in cui altri artisti prestano voce alle emozioni del suo autore.

Tra i numerosi ospiti figurano Martha Wainwright, MARO, Klô Pelgag, Charlotte Cardin, November Ultra, Solann e molti altri, ognuno dei quali ha contribuito a dare forma a un mosaico sonoro ricco di sfumature. Il risultato è un lavoro dal tono cinematografico e intimo, fedele allo stile di Watson, che fonde orchestrazioni delicate, suggestioni elettroniche e un lirismo sospeso tra sogno e realtà.

La critica internazionale ha accolto l’album con entusiasmo, definendolo una delle opere più ispirate e complete del musicista canadese. Testate come NPR Music, UNCUT, MOJO e Record Collector hanno elogiato la profondità narrativa e la capacità di Watson di intrecciare arrangiamenti raffinati e melodie emozionali in un’unica, coerente visione artistica.

Tra i brani che hanno segnato la carriera dell’artista spicca anche la celebre “Je te laisserai des mots”, divenuta un fenomeno globale e punto di riferimento per la musica francofona contemporanea, grazie alla sua capacità di attraversare lingue e culture toccando il cuore di milioni di ascoltatori.

Per la registrazione di Uh Oh, Watson ha scelto un approccio minimalista e itinerante, lavorando tra Montréal, New Orleans, Los Angeles, Città del Messico e Parigi, utilizzando soltanto due microfoni e limitando ogni brano a una o due take. L’obiettivo era catturare la spontaneità e la forza del momento, trasformando la vulnerabilità in bellezza.

Con Uh Oh, Patrick Watson conferma la sua straordinaria capacità di unire raffinatezza compositiva, intimità emotiva e spirito collaborativo, offrendo un disco che vibra di autenticità e lascia il segno per la sua delicatezza e profondità.

Di Redazione Indie Urban Music

Articoli correlati

World Music

The Quality of Mercury torna con Heaven’s Gate: un viaggio alt-rock tra stelle e spiritualità

Set 24, 2025 Yoshito Higashi
Recensioni World Music

Sabatta: Take You There, un’esplosione psichedelica che porta il rock alle stelle

Set 21, 2025 Yoshito Higashi
Indie Urban Music World Music

Pink Turns Blue – Black Swan (But I Know There is More to Life)

Dic 8, 2024 Redazione Indie Urban Music

You missed

Made In Italy

BRUCHERÒ NEI PASCOLI ANNUNCIANO “UMANA”, IL NUOVO ALBUM PER WOODWORM

10 Novembre 2025 Redazione Indie Urban Music
Mostre

“MATERIA IN TRASFORMAZIONE” — L’OPERA DI PIERO CATTANEO NELLE IMMAGINI DI MARIO CRESCI ALLA FONDAZIONE PIERO CATTANEO

10 Novembre 2025 Redazione Cultura
Mostre

CAMERA | Lee Miller. Opere 1930-1955 | dal 1° ottobre 2025 al 1° febbraio 2026

10 Novembre 2025 Redazione Cultura
Made In Italy

DELVENTO TORNA CON “STELLA MICHELIN”: UNA DEDICA INTIMA AL CORAGGIO DI INSEGUIRE I SOGNI

10 Novembre 2025 Redazione Indie Urban Music