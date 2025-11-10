Al Museo Civico San Domenico di Forlì la grande retrospettiva dedicata alla fotografa siciliana

Dopo il successo delle tappe francesi, approda per la prima volta in Italia la grande mostra dedicata a Letizia Battaglia, una delle più importanti fotografe italiane del Novecento. Ospitata al Museo Civico San Domenico di Forlì, l’esposizione presenta oltre 200 fotografie che ripercorrono cinquant’anni di vita, arte e impegno civile di una figura che ha segnato la storia della fotografia contemporanea.

Intitolata “Letizia Battaglia. L’opera: 1970-2020” e curata da Walter Guadagnini, la mostra è ideata e prodotta da CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia e dal Jeu de Paume di Parigi, in collaborazione con l’Archivio Letizia Battaglia, e organizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e dal Comune di Forlì.

Un ritratto totale di una vita tra arte e impegno

L’allestimento propone un viaggio completo nel percorso creativo e umano di Letizia Battaglia (1935–2022), includendo fotografie, libri, giornali e riviste provenienti dal suo archivio personale. Un corpus che testimonia la varietà dei suoi interessi e la coerenza con cui ha unito sguardo artistico, testimonianza sociale e militanza civile.

La mostra racconta non solo la cronaca — dai delitti di mafia alle periferie di Palermo — ma anche la dimensione intima e poetica della fotografa, la sua attenzione ai volti femminili e alla dignità degli ultimi. Un percorso che restituisce la complessità di un’artista capace di trasformare la fotografia in atto politico e gesto di bellezza.

Un progetto arricchito e aggiornato

Dopo essere stata presentata in Francia, la versione forlivese della mostra si arricchisce di inediti materiali d’archivio, 22 riviste con cui Battaglia ha collaborato — alcune delle quali fondate e dirette da lei stessa — e un docufilm che ripercorre la sua vita e il suo pensiero.

Una memoria visiva che appartiene a tutti

Il Museo Civico San Domenico celebra così un’artista che ha fatto della macchina fotografica un’arma di conoscenza e di giustizia, restituendo uno spaccato di storia collettiva e personale. Le immagini di Letizia Battaglia — rigorose, empatiche, sempre necessarie — raccontano l’Italia attraverso gli occhi di chi non ha mai smesso di cercare la verità.

La mostra rappresenta anche un nuovo capitolo del legame tra la fotografa e la città di Forlì, che nel tempo ha condiviso con lei esperienze culturali e artistiche, oggi riunite in una grande occasione di memoria e riconoscimento.