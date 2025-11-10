MondoRaro.org

LETIZIA BATTAGLIA. L’OPERA: 1970-2020

Nov 10, 2025

Al Museo Civico San Domenico di Forlì la grande retrospettiva dedicata alla fotografa siciliana

Dopo il successo delle tappe francesi, approda per la prima volta in Italia la grande mostra dedicata a Letizia Battaglia, una delle più importanti fotografe italiane del Novecento. Ospitata al Museo Civico San Domenico di Forlì, l’esposizione presenta oltre 200 fotografie che ripercorrono cinquant’anni di vita, arte e impegno civile di una figura che ha segnato la storia della fotografia contemporanea.

Intitolata “Letizia Battaglia. L’opera: 1970-2020” e curata da Walter Guadagnini, la mostra è ideata e prodotta da CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia e dal Jeu de Paume di Parigi, in collaborazione con l’Archivio Letizia Battaglia, e organizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e dal Comune di Forlì.

Un ritratto totale di una vita tra arte e impegno

L’allestimento propone un viaggio completo nel percorso creativo e umano di Letizia Battaglia (1935–2022), includendo fotografie, libri, giornali e riviste provenienti dal suo archivio personale. Un corpus che testimonia la varietà dei suoi interessi e la coerenza con cui ha unito sguardo artistico, testimonianza sociale e militanza civile.

La mostra racconta non solo la cronaca — dai delitti di mafia alle periferie di Palermo — ma anche la dimensione intima e poetica della fotografa, la sua attenzione ai volti femminili e alla dignità degli ultimi. Un percorso che restituisce la complessità di un’artista capace di trasformare la fotografia in atto politico e gesto di bellezza.

Un progetto arricchito e aggiornato

Dopo essere stata presentata in Francia, la versione forlivese della mostra si arricchisce di inediti materiali d’archivio, 22 riviste con cui Battaglia ha collaborato — alcune delle quali fondate e dirette da lei stessa — e un docufilm che ripercorre la sua vita e il suo pensiero.

Una memoria visiva che appartiene a tutti

Il Museo Civico San Domenico celebra così un’artista che ha fatto della macchina fotografica un’arma di conoscenza e di giustizia, restituendo uno spaccato di storia collettiva e personale. Le immagini di Letizia Battaglia — rigorose, empatiche, sempre necessarie — raccontano l’Italia attraverso gli occhi di chi non ha mai smesso di cercare la verità.

La mostra rappresenta anche un nuovo capitolo del legame tra la fotografa e la città di Forlì, che nel tempo ha condiviso con lei esperienze culturali e artistiche, oggi riunite in una grande occasione di memoria e riconoscimento.

Di Redazione Cultura

