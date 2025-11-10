KISS ME LICIA – IL MUSICAL. Dopo il doppio sold out, lo spettacolo cult torna il 17 ottobre all’EcoTeatro di Milano

Kiss Me Licia - Il Musical

Dopo il travolgente successo di pubblico e le due standing ovation registrate al debutto primaverile, “Kiss Me Licia – Il Musical” torna sul palco dell’EcoTeatro di Milano venerdì 17 ottobre per un’unica, speciale serata evento.

L’appuntamento segna il ritorno di un titolo che ha conquistato intere generazioni, celebrando il quarantesimo anniversario della prima messa in onda dell’anime in Italia.

Scritto, diretto e prodotto da Thomas Centaro, lo spettacolo riporta in scena Licia, Mirko, Satomi, Andrea, Giuliano, Marrabbio, Marika e Manuela, gli amatissimi protagonisti del cartone animato giapponese che negli anni ’80 è diventato un autentico fenomeno pop.

Un successo che unisce nostalgia e innovazione

“L’effetto nostalgia fine a sé stesso non serve a nessuno. Sono la storia, i personaggi e le canzoni a esercitare sensazioni fortissime nel cuore degli spettatori”, spiega il regista Thomas Centaro.

Il musical, che unisce commedia brillante, scene concerto, coreografie spettacolari e momenti di pura emozione, è un omaggio alla memoria collettiva di chi è cresciuto con i Bee Hive. Tra sorrisi, ricordi e qualche lacrima, lo spettacolo offre un’esperienza corale capace di coinvolgere pubblici di tutte le età.

Il mondo di Licia prende vita sul palco

Sul palco, Licia, giovane studentessa e cameriera al Mambo, divide il tempo tra il lavoro nel locale del padre Marrabbio, il piccolo Andrea e il suo inseparabile gatto Giuliano. Nel suo mondo entrano Satomi, tastierista romantico e cliente abituale del Mambo, e Mirko, frontman carismatico dei Bee Hive, dando vita a intrecci di amicizia, musica e sentimento.

L’allestimento, curato dall’Art Director Andrea Centaro, ricrea fedelmente le atmosfere e gli oggetti iconici degli anni ’80 — dal mitico telefono rosa del Mambo al mangiadischi Penny e al barattolo di cacao Sprint — restituendo al pubblico la magia e la spensieratezza di quell’epoca.

“Non bastano una parrucca e un costume per dare vita a un personaggio: servono scrittura, dettagli e sfumature che il pubblico sa riconoscere e apprezzare,” afferma Centaro. “Il nostro obiettivo era ricreare il cartone animato dal vivo, ma forse siamo andati oltre: a dirlo sono i sorrisi e la luce negli occhi degli spettatori.”

Musica, coreografie e un nuovo duetto inedito

Un ruolo centrale è affidato alla musica: i brani originali dei Bee Hive, tradotti e adattati in italiano da Thomas Centaro nel pieno rispetto delle versioni originali, sono diretti da Claudio Albertini e accompagnati dalle coreografie di Bruno Giotta.

Accanto ai successi come “Baby I Love You”, “Freeway”, “Lonely Boy” e “Fire”, lo spettacolo presenta “Per Sognare”, un duetto inedito tra Mirko e Licia composto da Elena Centaro, arricchito da nuovi arrangiamenti orchestrali e acustici.

Dal musical al documentario: un fenomeno pop senza tempo

Il ritorno a teatro del 17 ottobre è accompagnato anche dall’uscita di “Kiss Me Licia – Il Documentario”, disponibile su YouTube.

Realizzato dallo stesso Centaro, il film racconta la straordinaria evoluzione crossmediale dell’opera giapponese — dal manga all’anime, fino al musical — con interviste, materiali inediti e contributi di esperti e artisti.

“L’impatto di Kiss Me Licia nella cultura pop va celebrato,” conclude Thomas Centaro. “Se un’opera continua a ispirare adattamenti dopo quarant’anni, significa che ha lasciato un segno profondo. Tutti abbiamo bisogno di leggerezza, e Kiss Me Licia fa bene al cuore: perché per sognare non si è mai troppo grandi.”