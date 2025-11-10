PINGUINI TATTICI NUCLEARI: FUORI “AMARO”, IL NUOVO SINGOLO DA HELLO WORLD

È disponibile “Amaro”, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari estratto dall’album “Hello World” (Epic / Sony Music Italy), già doppio Disco di Platino. Il brano è accompagnato da un videoclip emozionante che racconta un rito collettivo di liberazione e condivisione, con la partecipazione di centinaia di fan.

“Amaro” è una canzone che parla di ricordi difficili da lasciare andare, di quelle ferite che solo la dolcezza e la condivisione possono aiutare a rimarginare. Nel videoclip, diretto da Denis Fava e prodotto da Borotalco.tv, i fan diventano protagonisti di un grande momento di unione e catarsi: insieme alla band, cantano, si abbracciano, piangono e affidano i propri ricordi più dolorosi a una cartolina, per “rispedirli al passato”. Con in mano una tazzina di caffè, simbolo dell’“amaro” da trasformare, il pubblico vive un’esperienza intensa e liberatoria, in cui la musica diventa il tramite per esorcizzare il dolore.

Le immagini raccontano un rituale collettivo che si trasforma in un abbraccio: le tazzine servite dai sei Pinguini Tattici Nucleari ai loro fan non sono più soltanto parte di un gesto quotidiano, ma il segno tangibile di un legame profondo e sincero. Insieme, band e pubblico trasformano l’amarezza in un momento di leggerezza condivisa, in una sorta di rito di passaggio verso la serenità.

Dopo il successo di “Romantico ma muori”, “Islanda” e “Bottiglie Vuote” feat. Max Pezzali, i Pinguini Tattici Nucleari scelgono di raccontare con “Amaro” una delle pagine più intime e toccanti di “Hello World”, album protagonista di un’estate trionfale con un tour negli stadi tutto sold out che ha coinvolto oltre 400.000 spettatori.

Con più di 25 milioni di ascolti, “Amaro” è diventato uno dei brani più amati del disco e rappresenta perfettamente la poetica della band: uno sguardo ironico e al tempo stesso dolceamaro sulla vita, capace di mescolare leggerezza e profondità, energia e malinconia.

“Per far passare l’amaro in bocca,” raccontano i Pinguini, “il modo più semplice è ricordare che anche ciò che pesa può smettere di fare male, specie se condiviso con una famiglia che cresce ogni giorno di più.”

Con “Amaro”, i Pinguini Tattici Nucleari confermano ancora una volta il loro straordinario rapporto con il pubblico, trasformando la musica in esperienza collettiva, in un linguaggio di empatia e connessione.