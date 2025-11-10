CHIAMAMIFARO TORNA CON “FOGLIE”: UN INNO DELICATO A CHI IMPARA A RALLENTARE

Foto di Claudia Mazza

“FOGLIE” (Nigiri / Sony Music Italy), è il nuovo singolo di chiamamifaro, progetto della giovane cantautrice Angelica Gori. Dopo il successo di “LOST & FOUND” e un tour estivo di grande riscontro, l’artista torna con un brano dal tono intimo e malinconico che accompagna le ultime tappe del suo chiamamitour, in chiusura con due imperdibili appuntamenti nei club di Roma e Milano.

“A volte puoi cadere senza far rumore, come foglie stanche di fare ombra alle persone,” canta chiamamifaro in un testo che profuma d’autunno e introspezione. Foglie è una riflessione delicata sulla fragilità e sulla ricerca di equilibrio, un invito a trovare pace nella lentezza, a concedersi il tempo di respirare in un mondo che corre troppo in fretta.

“Questa canzone è per gli ultimi della fila,” racconta Angelica. “Per quelli che rincorrono il tempo che li lascia sempre indietro, per quelli che in un mondo senza regole raccolgono margherite. È una canzone per quelli come me.”

Con Foglie, chiamamifaro conferma la maturità artistica raggiunta in questi anni: una scrittura semplice ma mai banale, fatta di immagini nitide e metafore evocative – il sole del mattino, le foglie che cadono dai rami, la quiete che segue la corsa – accompagnata da una produzione indie-pop raffinata che esalta la sua voce. Un equilibrio di registri, tra un falsetto emozionante e un sussurro che accarezza l’ascoltatore.

Il brano è al tempo stesso presa di coscienza e accettazione di sé. In Foglie, chiamamifaro si mette a nudo e parla al suo pubblico con sincerità, offrendo una carezza a chi, come lei, si sente fuori tempo, ma continua comunque a cercare la propria strada.

Il singolo entrerà a far parte della tracklist di “LOST & FOUND”, l’ultimo progetto discografico dell’artista, un racconto di crescita e consapevolezza che trasforma i ricordi in musica da custodire. Con la sua voce autentica e la sua poetica visiva, chiamamifaro continua a imporsi come una delle voci più sensibili e promettenti del nuovo pop italiano.