DELVENTO TORNA CON “STELLA MICHELIN”: UNA DEDICA INTIMA AL CORAGGIO DI INSEGUIRE I SOGNI

È disponibile “Stella Michelin”, il nuovo singolo di Delvento, terzo estratto dal suo prossimo EP “Vento Forte”, in uscita per Bellezza Records e Art Show, distribuito da Universal Music Group.

Con Stella Michelin, l’artista messinese conferma la sua natura autentica e profonda, fondendo sonorità folk-pop e melodie calde in un racconto carico di emozione. Il brano è una dedica sincera a un amico cuoco, figura simbolica di chi, con coraggio e determinazione, continua a creare e a inseguire i propri sogni anche nei momenti più difficili. Attraverso la metafora del mondo dell’alta cucina e della sua continua ricerca del bello, Delvento parla di resilienza, passione e gratitudine.

Prodotto insieme a Riccardo Montanari (Belize, Materazi Future Club), il brano si distingue per la sua scrittura evocativa e per una produzione che esalta la voce calda e la sensibilità narrativa di Delvento, in equilibrio tra confessione personale e poesia universale.

“Stella Michelin, come le altre mie canzoni, è uno spaccato di esistenza,” racconta l’artista. “In essa ho racchiuso tutto quello che intercorre tra me e la persona a cui l’ho dedicata. Scrivere per me è più che un’esigenza: traccio le linee della mia vita che poi unisco in punti che diventano canzoni. E così, canzone dopo canzone, trovo la strada, purifico l’anima e dedico una parte di me a chi mi ha lasciato qualcosa.”

Stella Michelin conferma Delvento come una delle voci più sensibili e autentiche della nuova scena cantautorale italiana: un artista capace di trasformare la propria vita in musica, con delicatezza e intensità, regalando storie che parlano di umanità, forza e bellezza anche nella fragilità.