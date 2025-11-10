MondoRaro.org

BRUCHERÒ NEI PASCOLI ANNUNCIANO “UMANA”, IL NUOVO ALBUM PER WOODWORM

DiRedazione Indie Urban Music

Nov 10, 2025

I Brucherò nei pascoli tornano con “Umana”, il nuovo album in uscita per Woodworm, anticipato dal singolo “TVB”, accompagnato da un videoclip che ne racconta la poetica essenziale e intensa.

“Ricordarmi il bene che ti ho voluto mi fa sentire ancora umano.”

Con questa frase, semplice ma profondamente autentica, si apre il nuovo brano dei Brucherò nei pascoli, un invito a non dimenticare la forza del sentimento e la necessità di esprimerlo. TVB è una dichiarazione d’affetto incondizionata, un gesto universale che restituisce valore alla fragilità e alla dolcezza, ricordando che dire “ti voglio bene” può essere un atto rivoluzionario.

“Ci sono cose che è meglio dirsi prima che sia troppo tardi,” racconta la band. “TVB è la confessione d’affetto più semplice che dovremmo dedicare a chi amiamo, il ritratto sfumato di un’intera esistenza che si è spenta.”

Con Umana, i Brucherò nei pascoli proseguono il loro percorso di ricerca artistica e sentimentale, esplorando le emozioni umane attraverso un linguaggio musicale che unisce indie-pop, alternative rock, rap e hardcore, intrecciati dalla loro inconfondibile anima elettronica.

Il disco si presenta come un viaggio sonoro e interiore, capace di fondere energia e introspezione, rabbia e delicatezza, mantenendo saldo il filo conduttore che da sempre distingue la band: la sincerità. Umana è un album che racconta la vulnerabilità e la forza, la perdita e la rinascita, il bisogno profondo di restare umani in un mondo che spesso dimentica come si fa.

