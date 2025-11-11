MondoRaro.org

The Boys in the Band

DiKate Warney

Nov 11, 2025

Ho rivisto The Boys in the Band e mi ha colpita ancora una volta per la sua forza emotiva e la sua straordinaria autenticità. È uno di quei film che non ha bisogno di effetti speciali o colpi di scena per catturarti: lo fa con le parole, con gli sguardi, con la verità nuda dei suoi personaggi.

Ambientato in un appartamento di New York alla fine degli anni ’60, il film racconta una serata tra amici gay che si ritrovano per festeggiare un compleanno. Sembra una semplice riunione, ma con il passare delle ore, la leggerezza iniziale lascia spazio a confessioni, rancori, fragilità e desideri mai detti. È una notte che mette tutti di fronte a sé stessi, e allo stesso tempo ci mostra quanto la paura del giudizio, quella degli altri e la propria, possa ferire più di qualsiasi parola.

Mi ha colpito la delicatezza con cui il regista Joe Mantello dirige un cast impeccabile, composto interamente da attori apertamente gay, molti dei quali provenienti dall’adattamento teatrale originale di Broadway. C’è un’intesa palpabile, una verità condivisa che si sente in ogni dialogo. Jim Parsons, Zachary Quinto e Matt Bomer regalano interpretazioni profonde e coraggiose, fatte di ironia, dolore e dignità.

Quello che rende The Boys in the Band così speciale è la sua onestà. Non idealizza i suoi protagonisti, ma li ama per quello che sono: uomini pieni di contraddizioni, ferite e desiderio di accettazione. È un film che parla di identità, amicizia e orgoglio, ma anche di solitudine e vergogna, con una sensibilità che arriva dritta al cuore.

Visivamente, il film è elegante e curato: ogni dettaglio, dai colori caldi dell’appartamento alla musica, alla fotografia, contribuisce a creare un’atmosfera intima, quasi teatrale, che amplifica le emozioni invece di nasconderle.

Alla fine, The Boys in the Band è una celebrazione della vulnerabilità e della verità. È una storia che appartiene al passato, ma che resta incredibilmente attuale, perché parla della libertà di essere se stessi senza paura. È toccante, onesto, e soprattutto necessario.

Un film che fa riflettere, commuovere ed in qualche modo, riconciliare con la propria umanità.

