MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Altri Generi

“I ragazzi venuti dal Brasile”: un thriller inquietante tra scienza e follia

DiKate Warney

Nov 11, 2025

Ho rivisto I ragazzi venuti dal Brasile e mi ha ricordato perché è considerato uno dei grandi classici del thriller degli anni ’70. Diretto da Franklin J. Schaffner e tratto dal romanzo di Ira Levin, il film riesce a unire suspense, inquietudine e riflessione morale in un modo che ancora oggi resta sorprendentemente attuale.

La trama è tanto affascinante quanto disturbante: un anziano cacciatore di nazisti, interpretato da Laurence Olivier, scopre un complotto guidato dal dottor Josef Mengele (Gregory Peck), che in Sud America sta portando avanti un esperimento folle e terrificante: la clonazione di Adolf Hitler. È un’idea che potrebbe sembrare assurda, ma il film la racconta con una tale serietà e tensione da renderla credibile e agghiacciante.

La forza del film sta proprio nel suo equilibrio tra thriller e riflessione etica. Da un lato c’è l’indagine, i misteri, le ombre del passato che riemergono; dall’altro c’è la domanda inquietante su cosa significhi giocare con la genetica, con la vita, con l’idea stessa di destino.

Le interpretazioni sono straordinarie: Gregory Peck, solitamente associato a ruoli positivi, è qui spaventoso nella parte di Mengele – freddo, ossessivo, quasi ipnotico nella sua follia. Laurence Olivier, invece, dà al suo personaggio un’umanità stanca ma incrollabile, rendendo la loro contrapposizione qualcosa di più di un semplice scontro tra bene e male: è un duello morale, intellettuale, quasi metafisico.

La regia di Schaffner è elegante e tesa, senza eccessi. Il ritmo cresce lentamente, ma ogni scena ha un suo peso. L’atmosfera è densa, costruita con cura, e la colonna sonora di Jerry Goldsmith amplifica perfettamente il senso di pericolo e mistero.

Certo, oggi alcuni elementi possono sembrare datati, ma il film conserva intatta la sua capacità di far riflettere. È una storia che parla di scienza senza coscienza, di uomini che si credono dèi e di un’umanità che rischia di perdersi nel tentativo di controllare tutto.

I ragazzi venuti dal Brasile non è solo un thriller ben costruito: è anche una parabola inquietante sul potere, sulla follia e sulla responsabilità etica della conoscenza. Un film che, a distanza di decenni, continua a far pensare e a gelare il sangue.

Di Kate Warney

Articoli correlati

Altri Generi

Giro di Banda: la libertà ribelle di Cesare Dell’Anna raccontata al cinema

Set 30, 2025 Kate Warney
Altri Generi

THE QUIET GIRL un film di Colm Bairéad

Apr 6, 2023 Redazione Cinema
Altri Generi

LA TERRA DELLE DONNE, diretto da Marisa Vallone e scritto da Paola Sini

Mar 10, 2023 Redazione Cinema

You missed

A tutto libri

“Cose di Cosa Nostra”: il libro che ci ricorda chi era davvero Giovanni Falcone

11 Novembre 2025 Gianni Leone, fondatore
Gli italioti...e altri "ioti"...

Giovanni Falcone e la riforma della giustizia: quando la memoria viene usata come bandiera politica

11 Novembre 2025 Gianni Leone, fondatore
Ambiente e Tutela Animali Salute Droghe Eutanasia

La malattia del white striping colpisce 9 petti di pollo su 10 di CONAD, Coop ed Esselunga

11 Novembre 2025 Redazione Cultura
Made In Italy

Cecilia Quad reinterpreta “Bella d’estate” in chiave cinematografica

11 Novembre 2025 Redazione Indie Urban Music