“I ragazzi venuti dal Brasile”: un thriller inquietante tra scienza e follia

Ho rivisto I ragazzi venuti dal Brasile e mi ha ricordato perché è considerato uno dei grandi classici del thriller degli anni ’70. Diretto da Franklin J. Schaffner e tratto dal romanzo di Ira Levin, il film riesce a unire suspense, inquietudine e riflessione morale in un modo che ancora oggi resta sorprendentemente attuale.

La trama è tanto affascinante quanto disturbante: un anziano cacciatore di nazisti, interpretato da Laurence Olivier, scopre un complotto guidato dal dottor Josef Mengele (Gregory Peck), che in Sud America sta portando avanti un esperimento folle e terrificante: la clonazione di Adolf Hitler. È un’idea che potrebbe sembrare assurda, ma il film la racconta con una tale serietà e tensione da renderla credibile e agghiacciante.

La forza del film sta proprio nel suo equilibrio tra thriller e riflessione etica. Da un lato c’è l’indagine, i misteri, le ombre del passato che riemergono; dall’altro c’è la domanda inquietante su cosa significhi giocare con la genetica, con la vita, con l’idea stessa di destino.

Le interpretazioni sono straordinarie: Gregory Peck, solitamente associato a ruoli positivi, è qui spaventoso nella parte di Mengele – freddo, ossessivo, quasi ipnotico nella sua follia. Laurence Olivier, invece, dà al suo personaggio un’umanità stanca ma incrollabile, rendendo la loro contrapposizione qualcosa di più di un semplice scontro tra bene e male: è un duello morale, intellettuale, quasi metafisico.

La regia di Schaffner è elegante e tesa, senza eccessi. Il ritmo cresce lentamente, ma ogni scena ha un suo peso. L’atmosfera è densa, costruita con cura, e la colonna sonora di Jerry Goldsmith amplifica perfettamente il senso di pericolo e mistero.

Certo, oggi alcuni elementi possono sembrare datati, ma il film conserva intatta la sua capacità di far riflettere. È una storia che parla di scienza senza coscienza, di uomini che si credono dèi e di un’umanità che rischia di perdersi nel tentativo di controllare tutto.

I ragazzi venuti dal Brasile non è solo un thriller ben costruito: è anche una parabola inquietante sul potere, sulla follia e sulla responsabilità etica della conoscenza. Un film che, a distanza di decenni, continua a far pensare e a gelare il sangue.