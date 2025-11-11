MondoRaro.org

Cecilia Quad reinterpreta “Bella d’estate” in chiave cinematografica

Nov 11, 2025

Cecilia Quad torna con un nuovo progetto ambizioso e sorprendente: una rivisitazione di “Bella d’estate”, il celebre brano di Mango, trasformato in una versione dal respiro epico e cinematografico. Il singolo è disponibile in radio, sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores.

Questa nuova interpretazione segna l’inizio di un percorso artistico che guarda al grande schermo. “Bella d’estate” è infatti il primo estratto dall’EP “Se fosse un film”, in uscita nei prossimi mesi. Il progetto nasce dalla collaborazione con il pianista e arrangiatore Ugo Bongianni, noto per il suo lavoro al fianco di Mina, e immagina come alcuni grandi classici della musica italiana potrebbero suonare se diventassero colonne sonore di film indimenticabili.

Il brano, ispirato alle atmosfere di compositori come Hans Zimmer, Harry Gregson-Williams ed Ennio Morricone, trasforma la malinconia dell’originale in un viaggio sonoro di grande intensità. “Bella d’estate è un brano che ho sempre amato e che sento scritto per la mia voce – racconta Cecilia Quad – L’ho scelto perché custodisce una nobiltà melodica e armonica che richiama il cinema. È un addio universale, ma la sua forza sta nell’immagine del mare, delle onde che custodiscono memorie e legami, e nella possibilità che, tornando indietro, quei frammenti possano ancora rivivere.”

Anche il videoclip ufficiale riflette questa visione. Girato in una location abbandonata e misteriosa, la cui identità resta volutamente segreta, si sviluppa come un racconto visivo sospeso tra realtà e sogno. Tra scale a chiocciola, antichi affreschi e silenzi carichi di tensione, l’artista si muove da sola con i registi, senza troupe tradizionale, in un’esperienza immersiva e fuori dal tempo.

Questa scelta estetica si lega alla passione di Cecilia Quad per l’Urbex, l’esplorazione di luoghi dimenticati, e anticipa il tono evocativo dei prossimi brani dell’EP: un viaggio sonoro e visivo tra paesaggi dell’anima, emozioni sospese e suggestioni da grande schermo.

Con “Bella d’estate”, Cecilia Quad conferma la sua capacità di fondere musica, immagine e sentimento in un linguaggio artistico unico e moderno, capace di emozionare e far sognare.

