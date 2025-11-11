MondoRaro.org

Giovanni Falcone e la riforma della giustizia: quando la memoria viene usata come bandiera politica

Nov 11, 2025

Giovanni Falcone non è una stampella per nessuna campagna politica. La sua esperienza e le sue parole vanno lette con attenzione, perché parlano di indipendenza del pubblico ministero dal potere politico e di riforme volte a rafforzare l’efficacia dello Stato, non di slogan da usare a proprio vantaggio. Le interviste e i suoi scritti mostrano una posizione chiara: Falcone riteneva indispensabile che il pubblico ministero fosse autonomo rispetto all’esecutivo e che il sistema giudiziario fosse organizzato in modo da garantire competenza e responsabilità, non subordinazione al potere.

La riforma della giustizia promossa dal governo guidato da Giorgia Meloni ha posto al centro la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici. Il testo approvato in Parlamento ha avviato la strada verso il referendum confermativo, scatenando un acceso dibattito politico e istituzionale. I sostenitori della riforma sostengono che percorsi distinti rendano più chiari i ruoli e rafforzino la terzietà del giudice, mentre i critici temono che la separazione, così come confezionata, possa indebolire l’autonomia dei pubblici ministeri e favorire controlli esterni che ne comprometterebbero l’indipendenza.

Chi invoca Falcone per dire che la riforma era ciò che lui voleva sbaglia, sia sul metodo sia sul merito. Le testimonianze e le fonti dirette mostrano che Falcone guardava alle riforme con occhio pragmatico: chiedeva strumenti organizzativi interni alla magistratura per migliorare professionalità, trasparenza e responsabilità, ma rigettava qualsiasi soluzione che potesse porre il pubblico ministero sotto l’influenza del governo. Per questo è fuorviante riproporre citazioni decontestualizzate o frasi apocrife.

Il confronto politico che si è sviluppato attorno alla riforma mette in luce un punto essenziale: non esiste una magistratura monolitica tutta schierata. È vero che singoli magistrati possono avere opinioni politiche diverse, come accade in qualsiasi professione, ma sostenere che la magistratura nel suo complesso sia un blocco politicamente omogeneo è una semplificazione utile solo a delegittimare l’istituzione. Molte delle critiche alla riforma nascono dal timore che, nella pratica, certi cambiamenti possano ridurre gli strumenti di garanzia e controllo dell’indipendenza.

Se l’obiettivo reale è migliorare la giustizia per i cittadini, allora il dibattito dovrebbe concentrarsi su effetti concreti: come cambiano i meccanismi disciplinari, quali garanzie restano per l’indipendenza del pubblico ministero, come si tutela la terzietà del giudice nelle fasi istruttorie. Invocare Falcone come un sigillo morale senza contestualizzare le sue parole non aiuta a rispondere a queste domande.

Nel dibattito pubblico serve onestà intellettuale. Chi teme la politicizzazione deve indicare quali salvaguardie propone per mantenere viva l’autonomia. Chi sostiene la riforma deve spiegare come evitare che i percorsi separati si traducano in dipendenza dal potere politico. Fare a pezzi la memoria di un grande magistrato per usarla come arma retorica impoverisce il confronto e non risolve i problemi concreti che i cittadini avvertono ogni giorno nella giustizia.

