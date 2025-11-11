“Cose di Cosa Nostra”: il libro che ci ricorda chi era davvero Giovanni Falcone

In questi giorni mi è “capitato” tra le mani Cose di Cosa Nostra di Giovanni Falcone, e devo dire che è uno di quei libri che ogni italiano dovrebbe riprendere in mano almeno una volta nella vita. Non è solo un libro sulla mafia: è un atto di amore e di lucidità verso la giustizia, verso lo Stato e, in fondo, verso la verità.

Lo avevo letto anni fa, distrattamente, pensando fosse un testo “tecnico” o un semplice resoconto giudiziario. Invece, è un racconto vivo, diretto, pieno di intelligenza e di umanità. Falcone dialoga con la giornalista Marcelle Padovani con un tono pacato ma deciso, senza mai cercare enfasi o eroismo. Racconta la mafia non come un mito, ma come una realtà concreta: un sistema di potere economico, sociale e politico che si infiltra nelle pieghe dello Stato e nelle debolezze degli uomini.

Quello che più mi ha colpito è la lucidità con cui Falcone spiega i meccanismi mafiosi. Non c’è un filo di retorica: solo logica, esperienza e una straordinaria capacità di leggere la realtà. Spiega che Cosa Nostra è un’organizzazione razionale, con una struttura precisa, regole interne e strategie d’affari. Ma allo stesso tempo, la descrive come una mentalità, una cultura di dominio e omertà che si alimenta del silenzio e della paura.

Il libro entra poi nel cuore del lavoro investigativo. Falcone racconta il metodo che rivoluzionò le indagini antimafia: “seguire i soldi”. Una frase semplice, ma che racchiude un intero modo di pensare la giustizia. Non bastano le confessioni, diceva, serve capire i flussi di denaro, le connessioni economiche, i rapporti con il potere politico e imprenditoriale. Leggendo le sue parole, si capisce quanto fosse avanti rispetto al suo tempo e quanto avesse intuito il legame profondo tra criminalità organizzata e sistema finanziario.

Ma Cose di Cosa Nostra non è solo un libro di analisi. È anche una testimonianza umana. Falcone parla della solitudine del magistrato, delle incomprensioni, delle ostilità, persino delle invidie dentro lo stesso ambiente giudiziario. Eppure, mai una parola di rabbia o di resa. Solo un senso di dovere morale, quello di chi crede nella giustizia come servizio al popolo, non come privilegio di parte.

Ci sono pagine che fanno male. Quando Falcone dice che “la mafia è un fenomeno umano e, come tutti i fenomeni umani, ha un principio e una fine”, si sente la forza tranquilla di chi sa di rischiare la vita, ma non perde fiducia nella possibilità del cambiamento. È la frase che più di ogni altra mi è rimasta addosso.

Rileggere questo libro oggi, in un’epoca in cui si tende a banalizzare tutto, è un atto necessario. Falcone parla di responsabilità, di competenza, di istituzioni che devono funzionare davvero, non di slogan o di vendette. E soprattutto, ci ricorda che la giustizia non appartiene a una parte politica, ma ai cittadini, al senso collettivo del vivere civile.

Personalmente credo che Cose di Cosa Nostra sia uno di quei libri che dovrebbero essere studiati nelle scuole, non solo per capire la mafia, ma per comprendere la dignità del servizio pubblico e il coraggio della verità. È un libro che non invecchia, perché parla di valori eterni: la giustizia, la responsabilità, la coerenza.

Rileggerlo oggi è come tornare a guardare Falcone negli occhi. Un uomo sobrio, intelligente, che non ha mai cercato la gloria, ma che ha lasciato in eredità una lezione di civiltà. E io, da cittadino e da uomo, sento che gli dobbiamo ancora ascolto.