COP30. Slow Food Italia: «È arrivato il momento di agire. La crisi climatica non ha confini politici e ideologici»

Alla COP30, la Conferenza delle Parti sul Clima che si apre oggi nel cuore dell’Amazzonia, Slow Food Italia lancia un appello forte e chiaro: «È arrivato il momento di agire».

«Non possiamo più permetterci di perdere tempo in dichiarazioni e promesse», afferma Serena Milano, direttrice di Slow Food Italia. «Ogni anno si fissano obiettivi che poi vengono disattesi: dalla COP di Parigi del 2015, che aveva stabilito la soglia di +1,5°C, fino alle recenti COP di Sharm el Sheik, Dubai e Baku. È una follia continuare a fissare traguardi che restano sulla carta».

“La crisi climatica è un tema esistenziale”

Per Slow Food Italia, la crisi climatica non è una questione di schieramenti ma una sfida che riguarda la sopravvivenza del pianeta.

«La crisi climatica non ha confini politici e ideologici – sottolinea Milano –. È un tema esistenziale. Le nazioni devono intervenire subito, riducendo le emissioni e promuovendo modelli di vita, produzione e consumo più sostenibili, meno energivori e rispettosi della natura e del suolo».

Ma mentre il mondo discute di guerre e riarmo, la questione climatica scivola sempre più in secondo piano. Slow Food denuncia la miopia di chi definisce la crisi climatica “ambientalismo ideologico” o addirittura una “truffa”, ignorando dati allarmanti: secondo la Banca Mondiale, entro il 2030 i cambiamenti climatici potrebbero far crescere il numero di poveri di 122 milioni; uno studio dell’Imperial College di Londra stima che il caldo estremo abbia già provocato in Europa oltre 16.000 morti in più del previsto, con Roma tra le città più colpite.

«Da un lato si condannano i combustibili fossili, dall’altro si continuano a finanziare le aziende petrolifere con fondi pubblici», denuncia Milano. «Serve un piano globale, vincolante e trasparente per limitare il riscaldamento globale e mobilitare i 1.300 miliardi di dollari l’anno necessari a sostenere la transizione nei Paesi del Sud del mondo, i più colpiti dalla crisi senza esserne causa».

Il cibo al centro della transizione

Slow Food chiede ai governi riuniti a Belém di mettere al centro delle politiche climatiche una transizione equa dei sistemi alimentari.

«La produzione industriale di cibo è responsabile di circa un terzo delle emissioni globali di CO₂ – spiega Milano –. Danneggia foreste, oceani e suolo, e non serve a sfamare il mondo, ma ad arricchire poche multinazionali».

Tra gli esempi più emblematici, gli allevamenti intensivi: tra il 2022 e il 2024, le principali aziende produttrici di carne e latte hanno emesso oltre un miliardo di tonnellate di gas serra. In Brasile, le monocolture di soia destinate ai mangimi coprono ormai un’area estesa quanto la Germania, a discapito della biodiversità amazzonica.

“Rigenerare, non sfruttare”

Per Francesco Sottile, vicepresidente di Slow Food Italia, la risposta è un cambiamento radicale:

«Le soluzioni alla crisi climatica passano per un modello agricolo capace di nutrire le persone senza affamare il pianeta. Bisogna rigenerare gli ecosistemi e difendere la diversità: non solo quella agricola, ma anche quella dei paesaggi e delle culture legate al cibo».

Oggi, i sistemi alimentari sono al tempo stesso causa e vittima della crisi climatica, ma – sottolinea Sottile – «possono diventare parte della soluzione, se fondati sui principi del buono, pulito e giusto, cardine della filosofia Slow Food».

“Basta cibo da petrolio”

Slow Food chiede inoltre di abbandonare la dipendenza dai combustibili fossili in agricoltura. Fertilizzanti sintetici, erbicidi e pesticidi non solo inquinano, ma derivano direttamente dal petrolio e dal gas.

I governi, afferma l’associazione, devono sostenere le filiere corte, ridurre gli sprechi e rafforzare le economie locali, garantendo diversità alimentare, salvaguardia del paesaggio e valorizzazione delle comunità rurali.

«Se gli enormi investimenti pubblici destinati alle spese militari venissero dirottati verso la tutela del pianeta e della vita – conclude Sottile – avremmo già avviato la transizione ecologica, sconfitto la fame e invertito la rotta della crisi climatica».

