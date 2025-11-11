lla Villa Medici un’esposizione che esplora i confini del sacro e del dialogo interreligioso

Roma, 9 ottobre 2025 – 19 gennaio 2026

Un viaggio attraverso il tempo, le fedi e l’arte, alla scoperta dei luoghi dove il sacro si intreccia e si condivide. È questo il filo conduttore della mostra “Luoghi Sacri Condivisi. Viaggio tra le religioni”, ospitata all’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici dal 9 ottobre 2025 al 19 gennaio 2026.

A cura di Dionigi Albera, Raphaël Bories e Manoël Pénicaud, l’esposizione è ideata e prodotta dall’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, dal Mucem (Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) e dall’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede – i Pii Stabilimenti Francesi a Roma e a Loreto, in collaborazione con i Musei Vaticani e il Museo Ebraico di Roma.

Un dialogo tra le fedi attraverso l’arte

Nel cuore di Roma, in occasione del Giubileo 2025, la mostra propone una riflessione profonda su una domanda che attraversa la storia dell’umanità: come può un luogo essere allo stesso tempo sacro e condiviso?

Contrariamente all’immagine comune che associa il santuario a una singola religione, l’esposizione mostra come, nel Mediterraneo e altrove, fedeli di diverse confessioni abbiano spesso varcato le soglie di santuari “altri”, riconoscendo in essi figure o spazi spirituali comuni.

Dalle opere di Gentile da Fabriano a quelle di Marc Chagall, passando per i disegni di Le Corbusier, la mostra riunisce prestiti eccezionali provenienti dai Musei Vaticani, dal Museo Ebraico di Roma, dal Louvre, dal MAXXI e dallo stesso Mucem, per comporre una narrazione che intreccia arte, fede e dialogo interculturale.

Il sacro come terreno d’incontro

A ciascuno il proprio Dio, le proprie scritture, i propri santi. Eppure, sin dalle origini, pratiche rituali, racconti fondatori e figure tutelari hanno unito e contaminato le tre grandi religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islam.

“Luoghi Sacri Condivisi” esplora questi spazi d’intersezione, mettendo in luce casi concreti di convivenza e interazione tra comunità di fede diverse. Il percorso espositivo conduce il visitatore attraverso paesaggi simbolici – città, mari, giardini, grotte, montagne – dove la condivisione del sacro diventa esperienza viva, tracciando una geografia spirituale del Mediterraneo.

A dieci anni dal debutto al Mucem di Marsiglia e dopo un lungo itinerario internazionale, la mostra arriva a Roma in una nuova veste, arricchita da opere e prestiti inediti e da un allestimento che invita a meditare sul valore contemporaneo del pluralismo religioso.

Un progetto di cooperazione culturale internazionale

La mostra, che ha beneficiato del consiglio scientifico dei Musei Vaticani e del Museo Ebraico di Roma, è sostenuta da BNL BNP Paribas.

La collaborazione tra istituzioni francesi e italiane conferma il ruolo della Villa Medici come luogo di dialogo culturale e artistico, ponte tra il Mediterraneo e l’Europa.

Il catalogo

A completare l’esposizione, un catalogo bilingue (francese e italiano) di 240 pagine, coedito da Silvana Editoriale e Villa Medici, raccoglie testi dei curatori e saggi inediti di studiosi internazionali:

Dionigi Albera, Raphaël Bories, Alberta Campitelli, Eleonora D’Alessandro, Paolo La Spisa, Vincent Lemire, Adnane Mokrani e Manoël Pénicaud.

Con un ricco apparato iconografico, il volume approfondisce i temi della mostra e invita a riflettere sulla possibilità di una spiritualità condivisa oltre le barriere dogmatiche.

Luoghi Sacri Condivisi. Viaggio tra le religioni

Accademia di Francia a Roma – Villa Medici

9 ottobre 2025 – 19 gennaio 2026

A cura di Dionigi Albera, Raphaël Bories, Manoël Pénicaud

Una produzione Villa Medici – Mucem – Ambasciata di Francia presso la Santa Sede

Con il sostegno di BNL BNP Paribas