BFF Gallery presenta “Città. Voci e visioni”

Emilio Tadini, Città italiana, 1988. Courtesy BFF Bank. Foto Paolo Vandrasch

Dal 30 ottobre al 3 aprile, la BFF Gallery di Milano ospita la mostra Città. Voci e visioni. Immaginari urbani tra memoria e contemporaneità, a cura di Renato Miracco e Maria Alicata. L’esposizione nasce come riflessione sullo spazio urbano a partire dall’opera di Emilio Tadini, grande intellettuale e artista del secondo Novecento, e si sviluppa in un dialogo tra maestri del secolo scorso e artisti contemporanei italiani e internazionali.

L’iniziativa si inserisce nel programma di promozione dell’arte italiana avviato da BFF Bank, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e sostenere la collettività attraverso la propria collezione d’arte contemporanea, che oggi comprende circa 250 opere.

Il progetto trae origine da Città italiana (1988) di Emilio Tadini, appartenente alla collezione di BFF Banking Group. Da questa opera simbolo, la mostra si estende in un percorso che esplora la città come luogo di memoria, trasformazione e identità collettiva. L’opera di Tadini diventa punto di partenza per un dialogo con artisti come Umberto Boccioni, Felice Casorati, Elisabetta Gut, Bice Lazzari, Titina Maselli, Giorgio Morandi, Mario Sironi, Ardengo Soffici, Franca Sonnino, alcuni dei quali provenienti da collezioni private raramente accessibili al pubblico.

Accanto a loro, le opere di autori contemporanei come Marina Caneve, Renato D’Agostin, Massimiliano Gatti, Marina Paris, Paolo Ventura e Yang Yongliang intrecciano prospettive diverse sul tema urbano, mettendo in relazione le città reali e quelle interiori, la memoria del paesaggio e la sua continua metamorfosi.

La mostra si articola in dieci sezioni tematiche – La città si trasforma, Nuovo paesaggio, La memoria del paesaggio, Combinare l’immaginario, Geometrie della metropoli, Tracce e visioni, Confini di identità, Teatri urbani, I nuovi abitanti, Tracce emotive – che invitano il visitatore a leggere la città come organismo vivo, in costante dialogo tra passato e futuro.

A completare l’esposizione, una selezione di libri d’artista e testi narrativi firmati da Tadini e da alcuni degli autori in mostra, che ampliano la riflessione sulla rappresentazione della città come costruzione culturale e simbolica.

“Città. Voci e visioni” accompagna il pubblico in un viaggio sensoriale e partecipativo, dove osservazione e esperienza si fondono in un racconto collettivo. I visitatori sono invitati a lasciare la propria traccia, contribuendo alla costruzione di un’opera condivisa che evolve nel tempo, come la città stessa.

La BFF Gallery, situata all’interno della sede centrale di BFF Banking Group in Viale Lodovico Scarampo 15 a Milano, è un museo dedicato alla promozione dell’arte moderna e contemporanea e rappresenta un impegno concreto verso la comunità. L’ingresso è gratuito, su prenotazione, e la mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 3 aprile 2026.