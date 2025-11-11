A Verona torna il Believe Film Festival: dal 23 al 26 ottobre la VIII edizione dedicata al cinema giovane

Dal 23 al 26 ottobre Verona torna a essere la capitale del cinema giovane con l’ottava edizione del Believe Film Festival, l’appuntamento più importante in Italia dedicato ai filmmaker under 24. Un evento che unisce proiezioni, formazione e incontri, trasformando la città in un grande set diffuso e in un laboratorio creativo per le nuove generazioni del cinema.

Le attività del Festival si svolgeranno principalmente al Teatro Ristori e in altre sale partner, con un programma ricco di eventi, masterclass e workshop aperti a studenti, appassionati e professionisti.

La giuria di quest’anno sarà presieduta dal regista Alberto Rizzi e composta da personalità di rilievo del cinema italiano: Daniela Bassani, sound designer e membro dell’Academy Awards; Paola Randi, regista e sceneggiatrice pluripremiata; e Andrea Maguolo, montatore e vincitore del David di Donatello. Accanto a loro, nel corso del Festival, anche il direttore della fotografia Daniele Ciprì, che terrà incontri dedicati alla luce e alla composizione visiva.

La manifestazione si aprirà giovedì 23 ottobre con la cerimonia inaugurale al Teatro Ristori, dove saranno presentati i finalisti e il team del Festival. Le proiezioni della Sezione Esordienti apriranno ufficialmente la rassegna, con cortometraggi realizzati da giovani registi tra i 14 e i 24 anni. Tra i titoli in concorso figurano Il Gioco dei Ricordi di Sara Brigo e Michela Rainaldi, L’Altra Porta di Francesco Guerriero, La Prassi di Federico Govoni e Pietro Zuntini, Necronomicon di Sophia Lassi, Notti Invernali di Matteo Franchini e Un Prato in Fiore di Alexandru Constantin.

Il giorno successivo, le Matinée delle Scuole porteranno gli studenti veronesi a confrontarsi con i giovani autori e i loro lavori, affrontando temi come l’adolescenza, l’identità e la crescita personale. Saranno presentati, tra gli altri, Di Notte Non Vale di Rocco Morziello, Doso di Michele Gaggiano, Figli d’Icaro di Vito Mistretta e Scuola della Cura di Lorenzo Frison.

Il Festival offrirà inoltre un ampio programma formativo con workshop e masterclass tenuti da professionisti del cinema. Tra i relatori, oltre ai membri della giuria, anche Alessandro Gaffuri (presa diretta), Roberto Urbani (aiuto regia), Giandomenico Zeppa (color grading) e i docenti della Focus Movie Academy, che cureranno il laboratorio pratico Focus Movie On Set.

Nella Selezione Ufficiale saranno presentati i cortometraggi finalisti, che spaziano dai racconti di formazione alla fantascienza, fino ai temi sociali e psicologici. Tra i titoli in concorso figurano Diverso d’Amore di Leonardo Bertini, Il Tempo del Fiume di Simone Scardovi, L’Ultima Linea di Federico Veneri e Doso di Michele Gaggiano.

Ampio spazio anche ai lavori Fuori Concorso, dedicati a produzioni sperimentali e indipendenti come Accanto a te m’addormento di Cristian Cagnin, Camilla (Lato A) di Davide Caponi e The True Talent di Matteo Melotti.

Novità di questa edizione è la Sezione Believe Extra, che diventa categoria competitiva con film di maggiore maturità autoriale. Tra i titoli selezionati Amore per Due Ore di Marta Minoni, Christian di Diego Finocchiaro, Gilgamesh di Simone Chesi e Lorenzo Angeli e Mors Certa Est, Hora Incerta di Marco Fratini.

Il Festival assegnerà numerosi riconoscimenti: il Premio Selezione Ufficiale, il Premio Sezione Esordienti, il Premio Believe Extra, il Premio Miglior Interpretazione, il Premio Tecnico, il Premio del Pubblico e il Premio delle Scuole. Novità di quest’anno è il Premio ACEC, che garantirà ai corti vincitori la proiezione nelle sale del circuito nazionale.

«Arrivati all’ottava edizione, il Believe Film Festival si conferma come un appuntamento unico in Italia, capace di dare voce ai giovani talenti e costruire una comunità viva e partecipe», ha dichiarato il direttore Francesco Da Re. «Quest’anno porteremo a Verona 32 cortometraggi realizzati da ragazzi tra i 14 e i 24 anni, con oltre cento giovani presenti in città. È una grande festa del cinema e una scommessa sul futuro».

Il Believe Film Festival è un progetto di Believe APS, realizzato con il patrocinio e il contributo della Regione del Veneto, del Comune di Verona e della Camera di Commercio di Verona, con il patrocinio del Ministero della Cultura, ACEC, Veneto Film Commission, Fondazione Ente dello Spettacolo e NuovoIMAIE.

Sostenuto da AGSM-AIM, Sparkasse, ItalPollina, ATV, SAF, NewGen Entertainment, Focus Movie Academy, ADCOM e Adigeo, il Festival è membro AFIC e parte del progetto Verona Green Movie Land, con la media partnership di Carnet Verona.

Dal 23 al 26 ottobre Verona diventa il cuore del cinema giovane italiano, quattro giorni di proiezioni, formazione e incontri per scoprire e valorizzare i talenti del futuro.