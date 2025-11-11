MondoRaro.org

Elettrica pubblica “Pensieri Sporchi”, il nuovo singolo in collaborazione con Dae

DiRedazione Indie Urban Music

Nov 11, 2025

Gli Elettrica tornano con Pensieri Sporchi, un nuovo brano distribuito da The Orchard che segna una tappa importante nella crescita artistica della band milanese. Dopo i singoli Non ci riesci mai, Gesù non c’entra e Cosa ne sarà di noi, il trio presenta una canzone che esplora il dualismo tra ansia e introspezione, tra rabbia e delicatezza, aprendo una riflessione sul tempo, sull’attesa e sulla rinascita.

In Pensieri Sporchi gli Elettrica raccontano il senso di smarrimento di una generazione costantemente in corsa, sospesa tra il desiderio di fermarsi e la necessità di dimostrarsi sempre all’altezza. “Corro forte ma non basta, ho invitato a cena l’ansia” canta la band, trasformando in poesia il disagio di chi vive sotto la pressione continua del tempo e delle aspettative.

Il brano segna la prima collaborazione ufficiale degli Elettrica, con la partecipazione del giovane artista Dae, che porta una nuova dimensione melodica e introspettiva al loro sound. L’incontro tra l’indie rock del gruppo e il pop di Dae dà vita a un equilibrio dinamico, dove l’energia elettrica delle chitarre si alterna a momenti più intimi e sospesi.

La produzione si distingue per la capacità di fondere forza e vulnerabilità: un crescendo emotivo che racconta la difficoltà di crescere senza perdersi, di accettare la propria lentezza come forma di resistenza. “Non riesco più a crescere. Ma non riesco neanche più a fermarmi. Forse capita anche a te: un altro treno passerà più tardi”, recita uno dei versi più intensi, che diventa manifesto di un sentimento collettivo.

Con Pensieri Sporchi, gli Elettrica confermano la loro attitudine a trasformare l’esperienza personale in racconto universale, mantenendo viva quella tensione emotiva che da sempre caratterizza la loro musica. È un brano che non dà risposte, ma invita a respirare, a riconoscersi nei propri limiti e a trovare nella fragilità un punto di ripartenza.

