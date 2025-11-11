Brucherò nei pascoli tornano con “Umana”, un viaggio sonoro tra fragilità e resistenza

Con “Umana” i Brucherò nei pascoli firmano un ritorno intenso e maturo, un album che racconta la complessità dell’esistenza contemporanea. Pubblicato per Woodworm e anticipato dai singoli “Tua da far paura” con Lamante e “TVB”, il disco si muove tra post-punk, rap ed elettronica, abbracciando un linguaggio musicale e poetico che non conosce confini.

“Umana” è un mosaico di vite spezzate e ricomposte, di storie dimenticate eppure reali. Nelle canzoni si muovono coppie divorziate, angeli caduti, anime che cercano riscatto. Ogni brano è come una piccola confessione, una voce che emerge dal rumore del mondo per chiedere ascolto. I testi, diretti e viscerali, compongono una sorta di antologia corale che ricorda la Spoon River di Edgar Lee Masters, ma calata in un presente disorientato e fragile.

La title track “Umana” sintetizza lo spirito del disco: un pianoforte delicato e una chitarra sobria accompagnano il ritratto di una giovane donna schiacciata da un quotidiano che non le lascia spazio per sognare. “Manila” dà voce alla politica e all’appartenenza, cantata anche in tagalog, mentre “Sale” reinterpreta con intensità la “Princesa” di Fabrizio De André. “Rosticceria” vibra di richiami ai Goblin e all’horror anni ’70, “Due passi insieme” è una ballad moderna che parla di legami spezzati e tentativi di ricucire, “Africa” è l’incontro sospeso tra un padre e una figlia.

Tra i brani più toccanti, “Andrea”, realizzata con la cooperativa sociale AllegroModerato, composta da musicisti con fragilità psico-fisiche, affronta con delicatezza il tema dell’autismo. Le collaborazioni arricchiscono il progetto: Lamante ed Edda portano la loro sensibilità in due brani dal respiro post-punk e prog, mentre il rapper Glitter Boy trasforma “Glitter” in un ibrido esplosivo tra rap, rock ed elettronica.

Prodotto insieme a Tommaso Colliva, “Umana” è un disco che vive di contrasti: rabbia e dolcezza, oscurità e luce, crudezza e poesia. Ogni suono è parte di un viaggio emotivo che scava nel profondo dell’essere umano, mettendo in musica la sua continua metamorfosi.

Con questo secondo album i Brucherò nei pascoli costruiscono un racconto collettivo e personale allo stesso tempo. “Umana” non cerca risposte, ma abbraccia le domande. È una testimonianza sincera di quanto resti ancora vitale l’urgenza di raccontare l’uomo e le sue fragilità, con coraggio, empatia e un linguaggio che sa trasformare il dolore in bellezza.