Made In Italy

Luca Re torna con “Mi basti tu”, un inno alla semplicità e al valore dell’attimo

DiRedazione Indie Urban Music

Nov 11, 2025

Con “Mi basti tu”, Luca Re conferma la sua capacità di raccontare l’essenza delle emozioni attraverso una scrittura sincera e immediata. Il nuovo singolo segna un passo importante nel percorso che lo condurrà al suo primo album, proseguendo la strada tracciata con l’EP “SP57”.

Il brano intreccia sonorità indie-pop e accenti R&B, in un equilibrio delicato tra introspezione e melodia. “Mi basti tu” è una dichiarazione d’amore alla semplicità, un piccolo manifesto contro la frenesia e il vuoto che spesso attraversano la quotidianità. Luca Re racconta l’amore come rifugio, come spazio di autenticità dove ogni gesto, anche il più banale, diventa essenziale.

L’ispirazione nasce da una scena reale: una piazza silenziosa, due ragazzi che si scambiano affetto, il tempo che sembra fermarsi. Da quell’immagine nasce la prima frase della canzone, “siamo soli in una piazza”, e con essa l’intero racconto. Il testo è costruito con una delicatezza cinematografica, fatta di dettagli che diventano universali: “i semafori lampeggiano, dettano il ritmo delle mie parole” o “quando ridi ti amo, quando piangi ti amo, a volte vorrei gridartelo, ma noi ci guardiamo”.

In queste immagini si ritrova la cifra di Luca Re, capace di trasformare la realtà in poesia, il presente in verità. “Quando ho scritto questa canzone ho deciso di concentrarmi solo sul momento che stavo vivendo”, racconta l’artista. “Spesso siamo così presi da ciò che verrà da dimenticarci di guardare quello che abbiamo davanti. Quella sera ho capito che tutto ciò che mi serviva era già lì.”

“Mi basti tu” è un invito a fermarsi, ad ascoltare, a sentire. Una canzone che parla di amore, ma anche di consapevolezza, di quella quieta pienezza che si scopre solo quando si smette di rincorrere e si inizia a vivere davvero. Con questo brano, Luca Re consolida la sua identità artistica e continua a costruire un percorso coerente, intimo e autentico, in cui ogni nota diventa un frammento di umanità condivisa.

