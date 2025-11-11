Madonna di Trevignano, la veggente Gisella Cardia a processo per truffa: il confine sottile tra fede e inganno

Per anni Gisella Cardia è stata considerata da molti una donna speciale, una veggente capace di parlare con la Madonna e di trasmetterne i messaggi ai fedeli. Ogni mese, sulla collina di Trevignano, centinaia di persone si riunivano per ascoltarla, pregare, cercare conforto. Poi, la verità ha iniziato a incrinarsi. Quelle lacrime di sangue sulla statua della Vergine, simbolo di miracolo e speranza per tanti, non erano altro che sangue umano, il suo.

Oggi Gisella Cardia e il marito Gianni devono rispondere davanti ai giudici dell’accusa di truffa aggravata. Secondo la Procura, avrebbero approfittato della fede e della fragilità psicologica dei fedeli, costruendo un inganno fatto di suggestioni, rituali e presunti miracoli per ottenere donazioni anche ingenti, in alcuni casi fino a centinaia di migliaia di euro. C’è chi ha donato tutto ciò che poteva, convinto di contribuire a un disegno divino.

Le indagini, condotte con rigore e competenza, hanno svelato che dietro la facciata mistica si nascondeva un meccanismo ben orchestrato. Le apparizioni, il terreno trasformato in luogo di culto, la presunta approvazione iniziale da parte di autorità religiose: ogni elemento contribuiva a rendere più credibile la narrazione della “veggente”. Un intreccio di fede, speranza e paura che ha finito per legare molte persone a una promessa impossibile.

Nonostante tutto, Gisella Cardia si dice serena. Il suo legale, Solange Marchignoli, ha dichiarato che accoglie con tranquillità il processo, convinta che sarà l’occasione per chiarire ogni aspetto della vicenda. Si dice “sollevata”, pronta a difendere la propria versione dei fatti e a dimostrare la sua innocenza.

Ma oltre la cronaca giudiziaria, resta una ferita collettiva: quella di chi ha creduto, di chi ha pregato, di chi si è affidato a una speranza che oggi si rivela costruita sull’inganno. Questa storia non è solo un caso di truffa. È una riflessione amara su quanto possa essere fragile il confine tra fede e illusione, tra la ricerca di un segno e il bisogno umano di credere in qualcosa, o in qualcuno, che dia senso al dolore.

Forse è questo il vero miracolo mancato di Trevignano: la capacità di distinguere la devozione autentica da chi, nel nome del divino, sceglie di ingannare gli altri.