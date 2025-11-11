Il mio nome è Nevenka – La storia vera di una donna che ha sfidato il potere

Con Il mio nome è Nevenka, la regista spagnola Icíar Bollaín racconta una delle vicende più significative nella storia recente dei diritti delle donne: quella di Nevenka Fernández, la prima donna in Spagna ad aver denunciato un uomo politico per molestie sessuali sul lavoro. Il film, distribuito da Exit Media e realizzato in collaborazione con Una, Nessuna Centomila e WIFT&M – Women in Film, Television & Media Italia, è un’opera che unisce denuncia civile e profonda introspezione psicologica.

La storia prende forma all’inizio degli anni Duemila, quando Nevenka, giovane consigliera comunale di una cittadina spagnola, trova il coraggio di denunciare il sindaco, suo superiore diretto, per molestie. Il suo gesto rompe un muro di silenzio e paura che per anni aveva protetto uomini di potere e istituzioni. Una vicenda che anticipa di quasi vent’anni il movimento #MeToo e che in Spagna segnò l’inizio di un cambiamento culturale e giudiziario ancora oggi considerato un punto di svolta.

Icíar Bollaín, già autrice di opere come Te doy mis ojos e Maixabel, affronta la vicenda con uno sguardo limpido e partecipe, indagando il meccanismo sottile della manipolazione psicologica e della violenza invisibile. “Il molestatore di Nevenka – ha spiegato la regista – alternava attenzioni e umiliazioni, confondendo la sua vittima fino a farle dubitare di se stessa. Abbiamo voluto restituire quella sensazione di smarrimento, perché chi guarda possa comprendere davvero cosa significa essere intrappolati in una relazione di potere abusiva”.

La protagonista è interpretata da Mireia Oriol, che offre una prova intensa e misurata, restituendo la fragilità e la determinazione di Nevenka. Al suo fianco Urko Olazabal nel ruolo del sindaco Ismael Álvarez, figura tanto carismatica quanto inquietante. Il cast include anche Ricardo Gómez, Lucía Veiga, Carlos Serrano e Font García, che completano un racconto corale di dolore, isolamento e rinascita.

Il film intreccia realismo e delicatezza, evitando il sensazionalismo per concentrarsi sulla forza del silenzio, sull’attesa e sulla resilienza. Ogni scena diventa una lente attraverso cui osservare la complessità del trauma e la difficoltà di ricostruirsi dopo l’abuso. È un racconto che parla non solo di una donna, ma di tutte le donne che, in ogni luogo e tempo, si trovano a difendere la propria dignità contro la violenza e il potere.

La pellicola è stata accolta con emozione al Festival Internazionale di San Sebastian e, in Italia, sarà accompagnata da proiezioni ed eventi di sensibilizzazione realizzati insieme alle reti associative che da anni si battono contro la violenza di genere.

Il mio nome è Nevenka non è solo un film, ma un atto di memoria e resistenza. Un invito a non restare in silenzio, a riconoscere le dinamiche di abuso che troppo spesso si nascondono dietro le apparenze e a trasformare la denuncia in un gesto di libertà collettiva.