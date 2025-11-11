A Occhi Aperti 2025 – Mondi accanto

L’Accademia di Belle Arti di Bologna al centro del dialogo tra arti visive, fumetto e illustrazione

Torna a Bologna A Occhi Aperti, il festival internazionale di fumetto e illustrazione curato da Hamelin, che nella sua terza edizione — dal titolo Mondi accanto — rinnova la collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bologna. La storica istituzione diventa ancora una volta protagonista di un programma che intreccia formazione, ricerca e sperimentazione artistica, ponendosi come luogo d’incontro tra studenti, autori e studiosi di tutto il mondo.

Il percorso dell’Accademia all’interno del festival si apre con A dialogue across times and landscapes. Sotto/sopra, mostra collettiva nata dal progetto Erasmus+ BIP 2025 che unisce giovani artisti provenienti da Bologna, dalla PXL–MAD School of Arts di Hasselt e dalla Vilniaus dailės akademija. Un viaggio visivo tra città, paesaggi e memorie che trasforma Bologna in un laboratorio di disegno diffuso, dove la realtà urbana diventa terreno di dialogo interculturale. La mostra, curata da Sara Colaone e Mario Rivelli per l’Accademia, insieme a Cathy Van Maele, Katleen Verjans, Elena Grudzinskaite e Ieva Babilaitė–Ibelgauptienė, rappresenta un ponte tra generazioni e scuole artistiche europee.

Tra gli appuntamenti più attesi figura Riflesso fantasma, l’esposizione che mette in relazione le opere di Dario Sostegni e B*MO (Bérénice Motais de Narbonne). Due sguardi diversi, uniti dalla capacità di raccontare attraverso il disegno la fragilità e la metamorfosi dell’identità. Il progetto, curato da Hamelin con l’Accademia, propone un confronto tra linguaggio intimo e sguardo politico, e sarà presentato alla presenza degli artisti e del direttore dell’Accademia, Enrico Fornaroli.

Un altro momento centrale è la Giornata di studi su Nicole Claveloux, che approfondisce l’opera dell’artista francese attraverso gli interventi di Loïc Boyer, Jean-Marc Lonjon e Laura Scarpa. La sua poetica, sospesa tra ironia e surrealismo, sarà analizzata anche da David B., Laura Pugno ed Emilio Varrà in un dialogo aperto tra accademia e pubblico.

Le Nuove conversazioni a vignetta, ospitate dal DAS – Dispositivo Arti Sperimentali, offrono uno spazio di confronto tra autori e studiosi, esplorando i temi cardine del festival: memoria, infanzia, satira e fantastico. Tra i protagonisti figurano Lika Nüssli, Hurricane, David B., B*MO, Dario Sostegni, Vittorio Giacopini e Raffaele Sorrentino, in un intreccio di linguaggi che ridefinisce i confini del fumetto come arte del presente.

L’attenzione alla formazione trova espressione anche nel workshop Poesia visiva, guidato dall’artista svizzera Lika Nüssli. Un laboratorio intensivo dedicato al rapporto tra memoria e gesto, che culminerà in una mostra collettiva negli spazi di URCA Studio. Il progetto, sostenuto dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai e da Pro Helvetia, valorizza la dimensione partecipativa del festival e il dialogo tra culture artistiche diverse.

Completano il programma le lezioni speciali di Roberto Catani e B*MO e una portfolio review aperta ai giovani autori, in collaborazione con Coconino Press, SputnikPress, Eris Edizioni e l’artista Sarah Mazzetti. Un’occasione preziosa per incontrare editori e professionisti del settore, costruendo nuove reti di collaborazione.

Il festival accoglie inoltre studenti e docenti provenienti da numerose Accademie italiane — da Urbino a Venezia, da L’Aquila a Roma — confermando A Occhi Aperti come piattaforma nazionale per la formazione artistica e la ricerca visiva. Il collettivo LeleMarcojanni curerà la documentazione audiovisiva della manifestazione, coinvolgendo giovani videomaker dell’Accademia in un progetto che unisce cinema e arti visive.

Con Mondi accanto, A Occhi Aperti e l’Accademia di Belle Arti di Bologna rinnovano un impegno condiviso: costruire spazi di riflessione e sperimentazione, dove il disegno diventa linguaggio di incontro e conoscenza. Un festival che non si limita a esporre, ma invita a osservare, immaginare e creare, con gli occhi aperti sul mondo e sulle sue infinite possibilità narrative.