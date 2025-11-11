MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Eventi, Bandi e Attività

A Occhi Aperti 2025 – Mondi accanto

DiRedazione Cultura

Nov 11, 2025

L’Accademia di Belle Arti di Bologna al centro del dialogo tra arti visive, fumetto e illustrazione

Torna a Bologna A Occhi Aperti, il festival internazionale di fumetto e illustrazione curato da Hamelin, che nella sua terza edizione — dal titolo Mondi accanto — rinnova la collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bologna. La storica istituzione diventa ancora una volta protagonista di un programma che intreccia formazione, ricerca e sperimentazione artistica, ponendosi come luogo d’incontro tra studenti, autori e studiosi di tutto il mondo.

Il percorso dell’Accademia all’interno del festival si apre con A dialogue across times and landscapes. Sotto/sopra, mostra collettiva nata dal progetto Erasmus+ BIP 2025 che unisce giovani artisti provenienti da Bologna, dalla PXL–MAD School of Arts di Hasselt e dalla Vilniaus dailės akademija. Un viaggio visivo tra città, paesaggi e memorie che trasforma Bologna in un laboratorio di disegno diffuso, dove la realtà urbana diventa terreno di dialogo interculturale. La mostra, curata da Sara Colaone e Mario Rivelli per l’Accademia, insieme a Cathy Van Maele, Katleen Verjans, Elena Grudzinskaite e Ieva Babilaitė–Ibelgauptienė, rappresenta un ponte tra generazioni e scuole artistiche europee.

Tra gli appuntamenti più attesi figura Riflesso fantasma, l’esposizione che mette in relazione le opere di Dario Sostegni e B*MO (Bérénice Motais de Narbonne). Due sguardi diversi, uniti dalla capacità di raccontare attraverso il disegno la fragilità e la metamorfosi dell’identità. Il progetto, curato da Hamelin con l’Accademia, propone un confronto tra linguaggio intimo e sguardo politico, e sarà presentato alla presenza degli artisti e del direttore dell’Accademia, Enrico Fornaroli.

Un altro momento centrale è la Giornata di studi su Nicole Claveloux, che approfondisce l’opera dell’artista francese attraverso gli interventi di Loïc Boyer, Jean-Marc Lonjon e Laura Scarpa. La sua poetica, sospesa tra ironia e surrealismo, sarà analizzata anche da David B., Laura Pugno ed Emilio Varrà in un dialogo aperto tra accademia e pubblico.

Le Nuove conversazioni a vignetta, ospitate dal DAS – Dispositivo Arti Sperimentali, offrono uno spazio di confronto tra autori e studiosi, esplorando i temi cardine del festival: memoria, infanzia, satira e fantastico. Tra i protagonisti figurano Lika Nüssli, Hurricane, David B., B*MO, Dario Sostegni, Vittorio Giacopini e Raffaele Sorrentino, in un intreccio di linguaggi che ridefinisce i confini del fumetto come arte del presente.

L’attenzione alla formazione trova espressione anche nel workshop Poesia visiva, guidato dall’artista svizzera Lika Nüssli. Un laboratorio intensivo dedicato al rapporto tra memoria e gesto, che culminerà in una mostra collettiva negli spazi di URCA Studio. Il progetto, sostenuto dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai e da Pro Helvetia, valorizza la dimensione partecipativa del festival e il dialogo tra culture artistiche diverse.

Completano il programma le lezioni speciali di Roberto Catani e B*MO e una portfolio review aperta ai giovani autori, in collaborazione con Coconino Press, SputnikPress, Eris Edizioni e l’artista Sarah Mazzetti. Un’occasione preziosa per incontrare editori e professionisti del settore, costruendo nuove reti di collaborazione.

Il festival accoglie inoltre studenti e docenti provenienti da numerose Accademie italiane — da Urbino a Venezia, da L’Aquila a Roma — confermando A Occhi Aperti come piattaforma nazionale per la formazione artistica e la ricerca visiva. Il collettivo LeleMarcojanni curerà la documentazione audiovisiva della manifestazione, coinvolgendo giovani videomaker dell’Accademia in un progetto che unisce cinema e arti visive.

Con Mondi accanto, A Occhi Aperti e l’Accademia di Belle Arti di Bologna rinnovano un impegno condiviso: costruire spazi di riflessione e sperimentazione, dove il disegno diventa linguaggio di incontro e conoscenza. Un festival che non si limita a esporre, ma invita a osservare, immaginare e creare, con gli occhi aperti sul mondo e sulle sue infinite possibilità narrative.

Di Redazione Cultura

Articoli correlati

Eventi, Bandi e Attività

Le intelligenze per governare le trasformazioni delle città RIGENERAZIONE URBANA, LE INTELLIGENZE AL SERVIZIO DELL’ADATTAMENTO

Ott 9, 2025 Redazione Cultura
Eventi, Bandi e Attività

Il Perù trionfa ai World Travel Awards 2025: cultura, gastronomia e sostenibilità fanno brillare il Sud America

Ott 5, 2025 Redazione Cultura
Eventi, Bandi e Attività

FestivalFlorio torna dopo 4 anni: a Favignana la cultura riaccende l’isola con il Premio 2025 per il Giornalismo

Set 30, 2025 Redazione Cultura

You missed

Altri Generi

A House of Dynamite – Dentro la paura, oltre il controllo

11 Novembre 2025 Pietro Basile
Horror

Baramulla. L’orrore che nasce dalla memoria (su Netflix)

11 Novembre 2025 Fred Svenson
CineBlogNews

Qui Staremo Benissimo. Renato Giordano firma una storia d’amore universale tra diversità e fragilità

11 Novembre 2025 Redazione Cinema
Eventi, Bandi e Attività

A Occhi Aperti 2025 – Mondi accanto

11 Novembre 2025 Redazione Cultura