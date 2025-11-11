MondoRaro.org

Qui Staremo Benissimo. Renato Giordano firma una storia d’amore universale tra diversità e fragilità

Nov 11, 2025

Fa tappa al Multisala Jolly di Roma Qui Staremo Benissimo, il nuovo film di Renato Giordano, regista e autore teatrale che porta sul grande schermo una storia intima e corale ambientata tra le colline e i vigneti del Sannio. Dopo l’uscita nelle sale e le proiezioni evento in tutta Italia, il film continua a conquistare il pubblico con la sua delicatezza e la sua umanità. Alla proiezione romana saranno presenti il regista e l’attrice Floriana Gentile per un incontro con gli spettatori.

Girato tra Sant’Agata dei Goti e Benevento, Qui Staremo Benissimo è prodotto da Green Onions Entertainment e Saba Produzioni, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania. Nel cast figurano Asia Argento, Dana Giuliano, Floriana Gentile, Antonio Medugno, Valerio Santoro, Viviana Cangiano, Mascia Musy, Roberto D’Alessandro e Mimma Lovoi.

Il film racconta la storia di Sofia e Alessio, due anime diverse ma complementari che si incontrano in un luogo intriso di vita e memoria: Il Felix, un locale accanto a una cantina di vini, gestito da Renée, amica del cuore di Sofia. Nella cornice di una terra antica e accogliente, il loro amore nasce e cresce, attraversando fragilità, silenzi e sogni irrisolti.

Renato Giordano sceglie la forma del dramedy per raccontare una famiglia “allargata” e moderna, capace di racchiudere dentro di sé tutti i volti dell’amore: quello romantico, ma anche quello materno, filiale e amicale. Il film esplora l’idea dell’amore come forza che unisce e trasforma, che accoglie le differenze invece di negarle.

Con una fotografia luminosa e una scrittura intima, Qui Staremo Benissimo si muove tra realtà e poesia, restituendo allo spettatore la sensazione di trovarsi di fronte a una storia autentica, fatta di sguardi, di gesti e di piccoli dettagli quotidiani. È un film che parla di relazioni e di umanità, di quella ricerca di equilibrio che tutti, in modi diversi, portiamo avanti nel tentativo di “stare bene”, nonostante tutto.

Renato Giordano firma così un’opera sincera e generosa, che racconta l’amore in tutte le sue forme e la possibilità di ritrovarsi, anche quando la vita sembra spingerci lontano. Un invito a credere che, alla fine, in un modo o nell’altro, qui possiamo davvero stare benissimo.

