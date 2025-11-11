Baramulla. L’orrore che nasce dalla memoria (su Netflix)

Baramulla è un film che si insinua lentamente, lasciando addosso il gelo della valle del Kashmir e il peso del dolore che abita la memoria collettiva. Diretto da Aditya Suhas Jambhale, racconta la storia del DSP Ridwaan Sayyed, interpretato da Manav Kaul, chiamato a indagare sulla misteriosa scomparsa di alcuni bambini in una remota cittadina. Quello che sembra un caso di cronaca si trasforma presto in un viaggio dentro l’incubo, dove la linea tra realtà e soprannaturale si fa sempre più sottile.

La casa in cui la famiglia del protagonista si trasferisce diventa lo specchio di una nazione ferita, abitata da fantasmi del passato e segreti mai confessati. Ogni porta che si apre rivela una verità più cupa della precedente, e ogni silenzio diventa una voce che chiede di essere ascoltata. Il film non si limita a spaventare: costruisce la paura come linguaggio, come modo di parlare di ciò che non si può dire.

La regia è densa e controllata, con una fotografia che trasforma il paesaggio in una presenza viva. Le nebbie, i boschi, i corridoi vuoti non sono solo scenari, ma partecipano emotivamente al racconto. Manav Kaul regge il film con un’intensità misurata: il suo personaggio è un uomo lacerato, combattuto tra il dovere e la vulnerabilità, tra la razionalità e un senso di colpa che lentamente riaffiora.

Baramulla è un’opera che alterna introspezione e tensione, mischiando elementi di thriller, dramma e racconto storico. Non è un horror convenzionale: le apparizioni non servono solo a spaventare, ma a ricordare. Ogni fantasma rappresenta un frammento di verità, un passato che rifiuta di essere dimenticato.

Il film non è privo di imperfezioni. A tratti si perde nei suoi molteplici piani narrativi e nel ritmo irregolare, ma riesce comunque a mantenere viva la tensione fino alla fine. Ciò che resta è la sensazione di aver assistito a qualcosa di più profondo di un semplice film di paura: un racconto sul trauma, sulla perdita e sulla necessità di confrontarsi con le proprie ombre per potersi liberare.

Baramulla è un’esperienza visiva e sensoriale, una riflessione sulla memoria e sulla colpa che prende la forma del mistero. Un film che non chiude le sue ferite, ma le lascia aperte, come le montagne che lo circondano: immobili, silenziose e piene di ciò che è stato.