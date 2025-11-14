Autovelox: la Cassazione è chiara. Le multe sono valide solo se l’apparecchio è omologato

Con l’ordinanza n. 26521 del 1° ottobre 2025, la Corte di Cassazione è tornata su un tema che negli ultimi anni ha creato incertezze, ricorsi e tante discussioni: le multe per eccesso di velocità sono valide solo se l’autovelox è omologato, non basta che sia semplicemente approvato dal Ministero.

La vicenda nasce dal ricorso di un automobilista multato sulla Strada Statale per aver superato il limite di velocità. L’infrazione era stata rilevata tramite un apparecchio “Velocar Red & Speed” installato in una postazione fissa e solo approvato dal Ministero delle Infrastrutture.

Sia il Giudice di Pace che il Tribunale avevano respinto l’opposizione, sostenendo che in quel caso non fosse necessaria l’omologazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

Ma in Cassazione la storia cambia completamente.

Gli Ermellini ribadiscono infatti un principio fondamentale: approvazione e omologazione non sono la stessa cosa, non sono equivalenti e non possono essere confuse.

L’approvazione è un primo passaggio tecnico-amministrativo; l’omologazione è un procedimento distinto, più rigoroso, che certifica ufficialmente che lo strumento può produrre dati validi come prova.

Di conseguenza:

un autovelox solo approvato , ma non omologato ,

non può essere utilizzato per rilevare infrazioni ;

i dati raccolti da questi apparecchi non hanno valore di prova ai sensi dell’art. 142 del Codice della Strada.

La Cassazione ricorda anche che l’art. 45 del Codice della Strada distingue chiaramente i due procedimenti e non li equipara in alcun modo: per gli apparecchi che rilevano automaticamente le violazioni (come gli autovelox) è necessaria l’omologazione piena, senza scorciatoie.

Il risultato?

La multa elevata con un dispositivo non omologato è illegittima.

Questa decisione ha un impatto diretto per migliaia di automobilisti e per molti Comuni che utilizzano strumenti non sempre aggiornati o correttamente certificati. E soprattutto chiarisce una volta per tutte un tema che ha generato interpretazioni discordanti:

senza omologazione, l’autovelox non vale.