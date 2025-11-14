Gladiatore II, il sequel che non serviva

Ho visto Gladiatore II su Paramount+ con una certa curiosità, ma anche con quel timore che nasce quando si tocca un classico intoccabile. E purtroppo, fin dai primi minuti, ho capito che quel timore era fondato. Ci sono film che non hanno bisogno di un seguito, e Il gladiatore appartiene esattamente a questa categoria. Questo sequel, per quanto imponente dal punto di vista tecnico, non riesce mai a trovare un motivo valido per esistere.

L’impatto visivo è ovviamente notevole: scenografie monumentali, battaglie orchestrate alla perfezione, una fotografia che ricostruisce Roma con potenza epica. Ma tutto questo resta un involucro. Guardandolo, avevo la sensazione che il film inseguissi l’ombra del primo, senza avere nulla di nuovo da dire. È come assistere a una replica più rumorosa, più ricca, ma priva di cuore.

Il nuovo protagonista, Lucius, non riesce a conquistarmi. Nonostante la buona volontà dell’attore, il suo percorso emotivo mi appare debole, affrettato e poco credibile. È evidente che il film vuole trasformarlo nell’erede morale di Massimo Decimo Meridio, ma l’operazione non funziona: la sceneggiatura gli mette addosso un peso che il personaggio non regge, e finisce per apparire più come un protagonista per necessità che per forza narrativa.

Anche i personaggi secondari, interpretati da un cast assolutamente valido, non lasciano il segno. Alcuni appaiono e scompaiono senza contribuire davvero alla storia. Altri sembrano messi lì solo per creare riempitivi o sottotrame che si esauriscono nel nulla. Questo non fa che rendere l’insieme più confuso e meno incisivo.

La trama, poi, procede a scatti. Ci sono momenti visivamente spettacolari seguiti da lunghe parti lente, quasi estenuanti. Il film tenta di parlare di potere, vendetta, onore, politica e destino, ma finisce per toccare tutto e approfondire poco. Il ritmo si perde spesso, e il coinvolgimento emotivo, almeno per me, non arriva mai.

Il problema più grande è che Gladiatore II non sembra nato da una vera esigenza artistica. Guardandolo su Paramount+, la sensazione che ho avuto è che sia un sequel costruito più per nostalgia e per motivi commerciali che per raccontare una storia necessaria. Tutto è alto, grande, epico… tranne l’emozione.

A conti fatti, è un film che si lascia guardare, certo, ma senza lasciare traccia. Non emoziona, non scuote e soprattutto non avvicina minimamente la forza del primo capitolo. Anzi, in più di un momento mi ha fatto rimpiangere quell’opera perfetta che forse avremmo dovuto lasciare intatta.

In definitiva, Gladiatore II non riesce a ruggire. E, per chi come me ha amato profondamente il film originale, questa è forse la delusione più grande.