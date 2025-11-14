Punto di non ritorno (1997), un piccolo cult da riscoprire

Ho visto Punto di non ritorno (Event Horizon) su Paramount+ e mi sono reso conto, di quanto questo film del 1997 sia stato ingiustamente sottovalutato. Io lo considero senza esitazione un piccolo cult da riscoprire, soprattutto per chi ama la fantascienza mescolata a un horror psicologico, cupo e profondamente disturbante.

Pur avendo più di venticinque anni, il film di Paul W.S. Anderson conserva un fascino unico, quasi magnetico. Appartiene a quella categoria di opere che non cercano di accontentare tutti, e forse proprio per questo riescono a colpire più in profondità. Guardandolo, ho avuto la sensazione di entrare in un territorio proibito, in un angolo oscuro dell’universo che non avrebbe dovuto essere esplorato.

La premessa è semplice ma potentissima: la nave spaziale Event Horizon, scomparsa anni prima durante un esperimento estremo, ricompare improvvisamente ai confini del sistema solare. Una squadra viene inviata a investigare. Quello che trovano non è solo un relitto, ma un ritorno da un “altrove” impossibile, un’eco di qualcosa che sfugge alla comprensione umana.

Ciò che mi colpisce è l’atmosfera. Non è il solito horror fatto di salti sulla sedia: qui la tensione è una spirale lenta, opprimente. Le scenografie sono gotiche, claustrofobiche, quasi sacrali: la Event Horizon sembra una cattedrale nello spazio, un luogo che non appartiene al mondo materiale. È una scelta estetica coraggiosa, difficilmente replicabile oggi.

Il cast funziona alla grande, ma è Sam Neill a ipnotizzarmi: il suo personaggio scivola in un abisso psicologico con una naturalezza inquietante. Non è un villain classico: è un uomo che guarda troppo a fondo nel proprio dolore, trasformandosi in qualcosa di più oscuro.

Apprezzo moltissimo anche il modo in cui il film suggerisce più di quanto mostri. L’orrore vero rimane spesso fuori campo, lasciato all’immaginazione. E questo, per me, lo rende ancora più efficace: Punto di non ritorno non ti spiega tutto, ti lascia con domande che continuano a mordere anche dopo i titoli di coda.

Certo, qualche effetto speciale porta addosso gli anni, e alcune sequenze sono volutamente sopra le righe. Ma è proprio questa la sua forza: è un film che non ha paura di esagerare, di rischiare, di spingersi dove altri non osano. Preferisce essere imperfetto, ma memorabile.

Dopo averlo rivisto su Paramount+, posso affermare: Punto di non ritorno è uno di quei film che meritano una seconda chance, soprattutto oggi, in un panorama spesso troppo pulito e prevedibile. Se non l’hai mai visto, recuperalo.

