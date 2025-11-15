L’Europa si prepara alla COP30 e al primo Forum sulla Democrazia Parlamentare (dal 17 al 23 novembre)

Una delegazione del Parlamento europeo parteciperà alla COP30, la 30esima Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, che quest’anno si terrà a Belém, in Brasile. I deputati spingeranno affinché tutti i settori economici contribuiscano alla riduzione delle emissioni e al raggiungimento della neutralità climatica, sottolineando la necessità che ogni paese garantisca la propria quota di finanziamenti per la lotta al cambiamento climatico. La posizione dei parlamentari sarà chiara: accelerare la transizione energetica, eliminare gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili e chiudere definitivamente con la dipendenza da petrolio, gas e carbone.

La settimana segnerà anche un passaggio politico inedito, con l’avvio del primo EU Parliamentary Democracy Forum, ospitato a Bruxelles. L’iniziativa riunirà deputati europei e parlamentari nazionali per discutere nuove forme di tutela delle istituzioni democratiche, inclusa la recente proposta dello European Democracy Shield, pensata per contrastare le interferenze elettorali e rafforzare la resilienza dell’Unione. All’apertura interverranno la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il presidente del Parlamento danese Søren Gade e la premio Nobel per la Pace Maria Ressa.

Parallelamente, i gruppi politici si preparano alla sessione plenaria dal 24 al 27 novembre. I deputati discuteranno la risposta dell’Unione alle restrizioni cinesi sull’export di terre rare e affronteranno temi centrali come la sicurezza dei giocattoli, la protezione dei minori online e il bilancio UE 2026. In calendario anche il voto sulla strategia post-2024 per i diritti delle persone con disabilità e una risoluzione sul rispetto dei valori europei in Ungheria. L’aula esaminerà inoltre misure per semplificare gli obblighi di rendicontazione dell’InvestEU e proposte per rafforzare Europol nella lotta al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani.

Venerdì, alle 11, il Servizio stampa del Parlamento terrà un briefing con i portavoce dei gruppi politici per anticipare i dossier principali della plenaria.

Nel frattempo, la presidente Metsola incontrerà lunedì il presidente della Finlandia Alexander Stubb, per poi intervenire mercoledì all’apertura del Forum sulla Democrazia Parlamentare e presiedere la riunione della Conferenza dei presidenti con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.