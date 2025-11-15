MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Attualità

L’Europa si prepara alla COP30 e al primo Forum sulla Democrazia Parlamentare (dal 17 al 23 novembre)

DiRedazione Cultura

Nov 15, 2025

Una delegazione del Parlamento europeo parteciperà alla COP30, la 30esima Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, che quest’anno si terrà a Belém, in Brasile. I deputati spingeranno affinché tutti i settori economici contribuiscano alla riduzione delle emissioni e al raggiungimento della neutralità climatica, sottolineando la necessità che ogni paese garantisca la propria quota di finanziamenti per la lotta al cambiamento climatico. La posizione dei parlamentari sarà chiara: accelerare la transizione energetica, eliminare gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili e chiudere definitivamente con la dipendenza da petrolio, gas e carbone.

La settimana segnerà anche un passaggio politico inedito, con l’avvio del primo EU Parliamentary Democracy Forum, ospitato a Bruxelles. L’iniziativa riunirà deputati europei e parlamentari nazionali per discutere nuove forme di tutela delle istituzioni democratiche, inclusa la recente proposta dello European Democracy Shield, pensata per contrastare le interferenze elettorali e rafforzare la resilienza dell’Unione. All’apertura interverranno la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il presidente del Parlamento danese Søren Gade e la premio Nobel per la Pace Maria Ressa.

Parallelamente, i gruppi politici si preparano alla sessione plenaria dal 24 al 27 novembre. I deputati discuteranno la risposta dell’Unione alle restrizioni cinesi sull’export di terre rare e affronteranno temi centrali come la sicurezza dei giocattoli, la protezione dei minori online e il bilancio UE 2026. In calendario anche il voto sulla strategia post-2024 per i diritti delle persone con disabilità e una risoluzione sul rispetto dei valori europei in Ungheria. L’aula esaminerà inoltre misure per semplificare gli obblighi di rendicontazione dell’InvestEU e proposte per rafforzare Europol nella lotta al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani.

Venerdì, alle 11, il Servizio stampa del Parlamento terrà un briefing con i portavoce dei gruppi politici per anticipare i dossier principali della plenaria.

Nel frattempo, la presidente Metsola incontrerà lunedì il presidente della Finlandia Alexander Stubb, per poi intervenire mercoledì all’apertura del Forum sulla Democrazia Parlamentare e presiedere la riunione della Conferenza dei presidenti con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

Di Redazione Cultura

Articoli correlati

Attualità

La Moldova assume la Presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa

Nov 15, 2025 Redazione Cultura
Attualità

Varsavia: tracciate le vie per una pace in Ucraina fondata sui diritti umani

Nov 15, 2025 Redazione Cultura
Attualità

Il Consiglio d’Europa mobilita l’Europa: bambini, diritti umani, tecnologia e democrazia al centro di una settimana di iniziative (17-23 novembre)

Nov 15, 2025 Redazione Cultura

You missed

Pensieri e Consigli Sparsi

Piccole Idee per Superare gli Ostacoli

15 Novembre 2025 Ireneo Zelbo
Pensieri e Consigli Sparsi

Manuale ironico del Sopravvissuto Disperato: come non farti mangiare nei giorni dell’Apocalisse

15 Novembre 2025 Ireneo Zelbo
Pensieri e Consigli Sparsi

Come utilizzare le macchine da Cappuccino dal perfetto tocco Italiano

15 Novembre 2025 Ireneo Zelbo
Pensieri e Consigli Sparsi

4 Trucchi Semplici per Preparare a Casa un Caffè Freddo da Bar

15 Novembre 2025 Ireneo Zelbo