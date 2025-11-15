Settimana intensa per la Commissione CONT: tra Stato di diritto, discarico e nomine UE (dal 17 al 20 novembre

La Commissione per il Controllo dei Bilanci del Parlamento europeo si prepara a una settimana intensa, con votazioni cruciali, audizioni di alto profilo e un nuovo ciclo di discussioni legate al processo di discarico del bilancio UE per il 2024. I lavori si svolgeranno negli edifici Antall e Spinelli tra lunedì e giovedì, con deputati e commissari impegnati su alcuni dei dossier più delicati della legislatura.

Giovedì mattina la commissione voterà sulla relazione dedicata all’attuazione del meccanismo di condizionalità sullo Stato di diritto, introdotto nel 2020 per proteggere il bilancio UE in caso di violazioni gravi dei valori dell’Unione. Dopo quasi cinque anni di utilizzo, il Parlamento farà il punto su efficacia, limiti e trasparenza del sistema, con uno sguardo alle future revisioni legate al prossimo Quadro finanziario pluriennale. Nella stessa giornata, i deputati si pronunceranno anche sulla nomina del tedesco Daniel Caspary alla Corte dei conti europea, immediatamente dopo la sua audizione pubblica.

Gran parte della settimana sarà dedicata al percorso di discarico per l’esercizio finanziario 2024, un processo durante il quale il Parlamento verifica come la Commissione abbia speso il bilancio europeo. I membri della Corte dei conti presenteranno le loro conclusioni e, a seguire, i Commissari responsabili delle varie aree di spesa saranno interrogati dai deputati. Lunedì pomeriggio aprirà il ciclo l’audizione sul tema migrazione e gestione delle frontiere con il Commissario Magnus Brunner, mentre giovedì sarà la volta della discussione su risorse naturali e ambiente alla presenza del Commissario Christophe Hansen.

Sempre nell’ambito del discarico, lunedì la commissione incontrerà l’Alto rappresentante per gli Affari esteri, Kaja Kallas, per valutare la gestione del bilancio del Servizio europeo per l’azione esterna nel 2024. Giovedì, invece, i deputati si confronteranno con i direttori generali del Parlamento responsabili di personale, infrastrutture, logistica, bilancio, presidenza, tecnologie dell’informazione e cybersicurezza, in vista della valutazione sul funzionamento interno dell’istituzione.

La settimana prevede anche la presentazione della relazione speciale della Corte dei conti europea dedicata agli interventi del dispositivo RRF per il miglioramento dell’ambiente imprenditoriale, con la partecipazione congiunta dei membri della commissione ECON.

Tra votazioni chiave, audizioni politicamente sensibili e la valutazione tecnica dell’utilizzo dei fondi europei, la settimana della Commissione CONT si annuncia come uno dei momenti più densi e decisivi prima delle ultime fasi dell’anno legislativo.