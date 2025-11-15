Varsavia: tracciate le vie per una pace in Ucraina fondata sui diritti umani

A Varsavia si è svolto un incontro ad alto livello convocato dal Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa, dedicato a delineare percorsi di pace per l’Ucraina basati sulla centralità della dignità umana. La riunione, tenuta a porte chiuse, ha riunito esperti governativi, rappresentanti di organizzazioni internazionali e membri della società civile, in un contesto in cui la guerra di aggressione russa continua a infliggere profonde sofferenze alla popolazione ucraina.

Il confronto ha preso le mosse dal Memorandum del Commissario sui diritti umani come fondamento essenziale per una pace giusta e duratura, documento che identifica dieci principi chiave per un processo di riconciliazione che rispetti pienamente la dignità delle persone. “La pace non coincide semplicemente con l’assenza di guerra. È una condizione in cui le persone possono vivere con dignità, radicate nei principi del diritto internazionale dei diritti umani”, ha dichiarato il Commissario, sottolineando come risoluzione dei conflitti e tutela dei diritti siano processi che si rafforzano reciprocamente.

Tra i temi affrontati, è emersa con forza la necessità di garantire protezione sostenibile a chi subisce le conseguenze più gravi del conflitto: vittime civili, rifugiati, sfollati interni, prigionieri di guerra, detenuti civili, bambini trasferiti illegalmente e persone che vivono nei territori dell’Ucraina temporaneamente occupati. Le priorità individuate comprendono il rilascio dei prigionieri di guerra, la liberazione dei detenuti civili, la ricerca dei dispersi e il ritorno immediato e incondizionato dei minori ucraini trasferiti illegalmente.

Un altro punto centrale riguarda il ruolo degli attori coinvolti nel processo di pace. È stata sottolineata l’importanza di includere pienamente le donne e di integrare una prospettiva di genere in ogni fase del percorso negoziale. Le organizzazioni multilaterali, così come i soggetti nazionali e internazionali – comprese le realtà di base – vengono considerate essenziali per sostenere la ricostruzione e una riconciliazione solida.

Particolare attenzione è stata dedicata ai meccanismi di responsabilità e riparazione per tutte le vittime dell’aggressione russa iniziata anni fa. Secondo il Commissario, ogni futura architettura di pace dovrà includere strumenti credibili per garantire giustizia e compensazioni, elementi indispensabili per una ricostruzione sostenibile. Inoltre, il percorso di ripresa dell’Ucraina dovrà integrare gli impegni sui diritti umani assunti nel quadro del processo di adesione all’UE, unendo riforme strutturali, ricostruzione e tutela dei diritti fondamentali.

Concludendo l’incontro, il Commissario ha ribadito che la priorità è fermare le armi, ma ha invitato a mantenere chiara l’ambizione più ampia: assicurare al popolo ucraino un futuro fondato sul pieno rispetto dei diritti umani. “Il quadro dei diritti umani è la base più solida per una pace giusta e duratura. Le vie individuate rappresentano una mappa per ancorare i diritti umani al centro di ogni futura trattativa e di tutti gli sforzi di ricostruzione.”

Un rapporto riassuntivo con le principali analisi e conclusioni dell’incontro sarà reso pubblico, con l’obiettivo di promuovere ulteriori iniziative e guidare il dibattito sui percorsi verso una pace sostenibile in Ucraina.