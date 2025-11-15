MondoRaro.org

La Moldova assume la Presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa

DiRedazione Cultura

Nov 15, 2025

La Repubblica di Moldova ha assunto la Presidenza semestrale del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, subentrando a Malta durante una riunione dei rappresentanti dei 46 Stati membri dell’organizzazione.

Nel passaggio di consegne, Christopher Cutajar, Segretario generale permanente presso il Ministero degli Affari Esteri e del Turismo di Malta, ha tracciato un bilancio dei risultati ottenuti dal suo Paese nel corso del mandato uscente. A seguire, il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri della Moldova, Mihai Popșoi, ha presentato le linee guida che orienteranno la nuova Presidenza per i prossimi mesi.

Il programma moldavo si articola attorno a tre priorità principali: un sostegno determinato all’Ucraina e al lavoro internazionale per garantire responsabilità rispetto al crimine di aggressione della Federazione Russa; il contributo ai lavori sul Nuovo Patto Democratico per l’Europa; il rafforzamento della risposta europea alla disinformazione, incluse le manipolazioni informative straniere e le interferenze nei processi democratici.

La Presidenza intende inoltre porre un’attenzione particolare a vari ambiti fondamentali per il Consiglio d’Europa: l’attuazione del sistema della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e la lotta alla criminalità informatica; il rafforzamento della democrazia locale, del pluralismo dei media e delle politiche giovanili; i diritti sociali, i diritti dell’infanzia e l’applicazione della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.

Con questo programma, la Moldova mira a consolidare il ruolo del Consiglio d’Europa come punto di riferimento per la tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto in un momento complesso per il continente.

